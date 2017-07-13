“West Capella”, Tsk’nın Yakın Takibinde

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, TCG GÖKÇEADA'NIN, DOĞU AKDENİZ'DE GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ ADINA SONDAJ FAALİYETİNDE BULUNABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLEN WEST CAPELLA İSİMLİ GEMİYİ İZLEDİĞİNİ AÇIKLADI
Türk Silahlı Kuvvetleri, Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına sondaj yapabileceği değerlendirilen gemiyi izliyor.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki açıklamada, TCG Gökçeada'nın, Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına sondaj faaliyetinde bulunabileceği değerlendirilen West Capella isimli gemiyi izleme görevi gerçekleştirdiği bildirildi.