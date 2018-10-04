banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94497
ALTIN
238.859
DOLAR
6.1989
STERLİN
8.0640
EURO
7.1305
Bilir tutuklu yargılanacak
BİLİR TUTUKLU YARGILANACAK
CAS davası sonuçlandı
CAS DAVASI SONUÇLANDI
Katil Lord Ağır cezaya sevk edildi
KATİL LORD AĞIR CEZAYA SEVK...
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
banner282

Washıngton Post Yazarı Suudi Gazetecinin İstanbul’da Kaybolması

Washıngton Post Yazarı Suudi Gazetecinin İstanbul’da Kaybolması

04 Ekim 2018 Perşembe 15:29
Washıngton Post Yazarı Suudi Gazetecinin İstanbul’da Kaybolması

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, başkonsolosluk binasına girdikten sonra kendisinden haber alınamadığı iddia edilen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, binadan çıktıktan sonra kaybolduğunu ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için Türk yetkililerle temasta olduklarını bildirdi.

Suudi Arabistan Krallığı'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Kaşıkçı'dan Başkonsolosluk binasına girdikten sonra haber alınamadığı iddiaları üzerine sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu, Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın, İstanbul Başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra ortadan kaybolduğuna dair basın yayın organlarında yer alan haberleri takip ettiğini ve Kaşıkçı'nın Başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra kaybolma şartlarına ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılması için kardeş yerel Türk yetkili mercileri ile koordinasyon ve takip içerisinde olduğunu bildirdi." 

Türk Arap Medya Derneği, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın önceki gün saat 13.00 sularında girmiş olduğu Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu binasından henüz çıkmadığını ileri sürmüştü. Türk Arap Medya Derneği'nden yapılan açıklamada Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Kaşıkçı'nın geçmişte bir dönem İngiltere'deki Suudi Büyükelçiliği'nde medya danışmanlığı yaptığı bilgisine yer verilmişti.

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı H.A da gazetecilere yaptığı açıklamada, başkonsolosluk binası önüne kadar birlikte gittiklerini anlatarak, Kaşıkçı'nın içeri girdikten sonra dışarı çıkmadığını iddia etmişti.

SUUDİ ARABİSTAN BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞIRILDI

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci, kayıp olduğu belirtilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Büyükelçi Hireyci, dün öğleden sonra bakanlığa çağırıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın görüştüğü Büyükelçi Hireyci'ye, Suudi gazetecinin durumuna ilişkin bilgi soruldu.

 

Son Güncelleme: 04.10.2018 19:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selahattin Demirtaş'ın Tutukluluk Hali Sürecek
Selahattin Demirtaş'ın Tutukluluk Hali Sürecek
Batman'da Terör Saldırısı: 7 Şehit, 2 Yaralı
Batman'da Terör Saldırısı: 7 Şehit, 2 Yaralı
Sekai Mori'nin Naim Süleymanoğlu'nun Kızı Olduğu Kesinleşti
Sekai Mori'nin Naim Süleymanoğlu'nun Kızı Olduğu Kesinleşti
Erdoğan, Irak'ın Yeni Cumhurbaşkanı Salih İle Görüştü
Erdoğan, Irak'ın Yeni Cumhurbaşkanı Salih İle Görüştü
Türkiye’de Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de
Türkiye’de Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de
Çavuşoğlu-Blok Ortak Basın Toplantısı
Çavuşoğlu-Blok Ortak Basın Toplantısı
Kocaeli'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu...
Kocaeli'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu...
Hastane Perdeleri Mikrop Yuvası Olabilir
Hastane Perdeleri Mikrop Yuvası Olabilir
Brunson'ın Avukatından Anayasa Mahkemesi'ne Başvuru
Brunson'ın Avukatından Anayasa Mahkemesi'ne Başvuru
Zeytinyağı Öğrenme Kapasitesini Artırıp Kaygıyı Düşürüyor
Zeytinyağı Öğrenme Kapasitesini Artırıp Kaygıyı Düşürüyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim