banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91630
ALTIN
189.358
DOLAR
4.7897
STERLİN
6.2904
EURO
5.5819
Girne’de kara para soruşturması
GİRNE'DE KARA PARA SORUŞTURMASI
Beyaz tutuklu yargılanacak
BEYAZ TUTUKLU YARGILANACAK
Yaklaşık 300 bin TL vurgun
YAKLAŞIK 300 BİN TL VURGUN
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
banner282
Flaş Haber
Yaklaşık 300 bin TL vurgun
Kapat

Viyana'da müzik eğitimi gören genç, kazada yaşamını yitirdi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da konservatuvar eğitimi gören Engin Çelenk (22) yaşamını yitirdi, arkadaşı Murat Erturgut yaralandı.

Viyana'da müzik eğitimi gören genç, kazada yaşamını yitirdi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da konservatuvar eğitimi gören Engin Çelenk (22) yaşamını yitirdi, arkadaşı Murat Erturgut yaralandı.

17 Temmuz 2018 Salı 22:22
Viyana'da müzik eğitimi gören genç, kazada yaşamını yitirdi

Viyana'da müzik eğitimi gören genç, kazada yaşamını yitirdi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da konservatuvar eğitimi gören Engin Çelenk (22) yaşamını yitirdi, arkadaşı Murat Erturgut yaralandı.

Kaza, Karşıyaka'da Bostanlı Kapalı Pazar Yeri yakınlarında dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi.Karşıyaka'dan Bayraklı yönüne giden ve kimin kullandığı henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkıp savrularak redüjdeki ağaca çarptı. Kazada, araçta bulunan Engin Çelenk ile arkadaşı Murat Erturgut yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Engin Çelenk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Soruşturma kapsamında, polis, otomobili kimin kullandığını tespit etmek için çalışma başlattı.

Kazada yaşamını yitiren Engin Çelenk'in,Avusturya'nın başkenti Viyana'da konservatuvar eğitimi gördüğü, 5 enstrüman çaldığı ve 3 dil bildiği öğrenildi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 PKK'lı Teröristlerle Çatışma Çıktı, Bölgeye Takviye Birlikler Sevk Edildi
 PKK'lı Teröristlerle Çatışma Çıktı, Bölgeye Takviye Birlikler Sevk Edildi
İnce'den gençlere 'maratona hazırlanın' mesajı
İnce'den gençlere 'maratona hazırlanın' mesajı
OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!
OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!
İstanbul'da çıplak adam dehşeti!
İstanbul'da çıplak adam dehşeti!
Çiftlik Bank'ın Tosun'u Mehmet Aydın'ın dolandırıcılık marifetleri film olacak
Çiftlik Bank'ın Tosun'u Mehmet Aydın'ın dolandırıcılık marifetleri film olacak
Türkiye’de bedelli askerlik için 25 yaş sınırı, 25 gün askerlik süresi öngörüldü
Türkiye’de bedelli askerlik için 25 yaş sınırı, 25 gün askerlik süresi öngörüldü
Yunan askerlerin tutukluluğuna devam kararı
Yunan askerlerin tutukluluğuna devam kararı
Bedelli askerlik Meclis'e sunuluyor...
Bedelli askerlik Meclis'e sunuluyor...
14 yaşındaki çocuktan korkunç ifadeler: 'Bembeyazsın, seni ısırırım'
14 yaşındaki çocuktan korkunç ifadeler: 'Bembeyazsın, seni ısırırım'
Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem itirafı
Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem itirafı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim