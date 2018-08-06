Villasında yok yok!

Büyük bir operasyonla adamlarıyla birlikte tutuklanan Adnan Oktar’ın İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Çengelköy semtinde yer alan villasının içi görüntülendi. aHaber’de yer alan görüntülerde, müthiş İstanbul Boğazı manzaralı milyon dolarlık köşkte, Oktar ve örgüt üyelerinin lüks yaşamından izler gözler önüne seriliyor. 12 bin metrekarelik alana kurulu villaya Kandilli sırtlarındaki Yamaçlı Sokak’a girilip sokağın sonuna kadar devam edilince ulaşılıyor. Oktar ve adamları, 750 metre uzunluğundaki çıkmaz sokakta her 250 metrede bir güvenlik noktası oluşturmuş. Her güvenlik noktasında ise 10’a yakın kamera ve villa ile irtibat kurulabilecek dahili telefonlar bulunuyor.

Kedicik ve aslan odaları

Sokağın sonunda bulunan villa bahçesine girildiğinde ise en üst bölümde otopark yer alıyor. Otoparkın içerisinde dev cam fanus içerisinde 3 adet lüks spor aleti dikkat çekiyor. ‘Aslan’ olarak tabir edilen örgüt üyelerinin burada spor yaptığı düşünülüyor. Otoparktan konuta inen merdivenlerin hemen başında ‘kule’ olarak tabir edilen güvenlik noktası bulunuyor.

Kuleden çıkılıp merdivenlerden aşağı doğru inildiğinde ise sağ ve solda gerek kedicikler, gerekse de Adnan Oktar’ın ‘aslanlar’ diye tabir ettiği kadın-erkek örgüt üyelerinin barındığı odalar bulunuyor. Bu odalarda oldukça pahallı kıyafet ve ayakkabılar dikkat çekiyor. Aşağıya doğru inildikçe lüksleşen odalarda örgüt üyesi kadınlar kalıyordu. Pembe ve altın rengi ağırlıklı, neredeyse tüm duvarları aynalarla kaplı odalarda yüzlerce vitamin şişeleri ve ilaç tabletleri de bulundu.

‘Kaçabiliriz’ uyarısı

Aşağı doğru indikçe lüks odalar artıyor. Odaların kapısında “Lütfen kapıyı açık tutmayın. Kaçabiliriz” yazısı dikkat çekiyor. Bu notun müşteki ifadelerinde geçen villada bazı kadınların zorla tutulduğu yönündeki ifadeleri ile benzeşmesi dikkat çekiyor.

Villanın tam ortasında İstanbul Boğazı’nın müthiş manzarasının seyredilebildiği çift katlı bir sehir terası yer alıyor. Adnan Oktar’ın da kullandığı bu alandaki masada bir dürbün bulunması dikkat çekiyor. Adnan Oktar’ın buradan dürbün ile insanları izlediği düşünülüyor.

Stüdyodaki koltuk

Konutun en güzel yerinde Adnan Oktar’ın yatak odası bulunuyor. Bu odada bir çift kişilik yatak ve bir de tek kişilik yatak bulunuyor. Yatak odasının yanındaki giyim odasında pahalı takım elbiseler, ayakkabılar ve kemerler bulunuyor. Odanın üst katında Oktar’ın jakuzili banyosu görülüyor. Villanın ortasından aşağıya inen merdivenlerin en alt bölümünde ise Adnan Oktar’ın misafirlerini kabul ettiği salon ve A9 TV çekimlerinde kullanılan bir stüdyo bulunuyor. Salonda Tevrat ve İncil’in de bulunması dikkat çekiyor. A9 Stüdyosu’nda ise Adnan Oktar’ın tıpkı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen gibi özel bir koltuğunun olduğu görülüyor. Bu koltuğun yanı başında sehpanın üzerinde ise yine Gülen gibi bir tansiyon aleti bulundurulmuş.