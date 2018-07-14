Vertigo Hissedildiğinde Hareketsiz Olmak Önemli!



Medicana International İstanbul Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bedri Özer, "Vertigonun hissedilmesi durumunda öncelikle güvenli bir alana çekilip hareketsiz oturulması yeterli olacaktır. Bu süreçte beyin iç kulaktan gelen uyarıları gözden geçirip dengenin tekrar kurulmasına çalışır. Hareketsiz olmak ve gözlerinizi kapamak derin duyu ve görsel uyarıları azaltacağından beynin dengeleme işlevini kolaylaştıracaktır. Geçen zamanda yorgunsanız dinlenin özellikle uyumaya çalışın, sıvı tüketin, ani hareketlerden kaçının." ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Özer, vestibüler sistem olarak tanımlanan temel yapının iç kulakta yer alan yarım daire kanalları ve denge algılayıcı kristaller ile beyin/beyincikte yer alan analitik merkezler ve bu iki yapı arasında uyarıları taşıyan bir sinir iletişim ağından oluştuğunu belirterek, bu sistemin ayrıca gözlerden gelen görsel ve iskelet sisteminden gelen derin duyu iletileri tarafından desteklendiğini bildirdi.



Oldukça karmaşık ancak bir o kadar da dengeli çalışan bir sistemin bir noktadaki hasarı halk arasında vertigo olarak bilinen baş dönmesine neden olmakta ve hastaları özellikle kulak burun boğaz ve nöroloji bilim dallarının uğraşı alanına çektiğini ifade eden Özer, şunları kaydetti:



"Buna karar verebilmek için vertigo yani baş dönmesine eşlik eden başka bulguların varlığı önem taşımaktadır. İşitme kaybı, kulakta çınlama ya da uğultu, kulakta baskı ya da basınç, kulak akıntısı, bulantı, kusma gibi şikayetlerden biri veya birkaçının varlığında kulak burun boğaz uzmanı, konuşma bozukluğu, çift görme, vücutta kuvvet kusuru, bilinç kaybı ya da bozukluğu ile bulantı, kusmanın eşlik etmesi durumunda nöroloji uzmanı size daha fazla yardım edebilecektir.



Kulak Burun Boğaz uzmanlık alanında Vestiibüler nöritis, vestibüler tümörler, Bening paroksismal pozisyonel vertigo, Meniere hastalığı, orta kulak iltihabına ait komplikasyonlar, kulak kemiğine ait kırıklar ve başkaları vertigo nedeni olurken, nöroloji uzmanlık alanında vertebrobaziller yetmezlik, serebellopontin köşe tümörleri, serebellar infarktüs, Multipl skleroz, Parkinson, Alzheimer, Basiller Migren, İlaç intoksikasyonu, Serebellar dejenerasyon ve daha başkaları vertigo nedeni olabilmektedir."



Özer, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, akut immün yetmezlik sendromu, depresyon, anksiete, panik atak, derin anemi, hipotansiyon, antihipertansif ilaçlar, diüretiklerin kullanımı ve başkalarının da vertigoya neden olabileceğini aktardı.



Vertigonun hissedilmesi durumunda öncelikle güvenli bir alana çekilip hareketsiz oturulmasının yeterli olacağını belirten Prof. Dr. Özer, "Bu süreçte beyin iç kulaktan gelen uyarıları gözden geçirip dengenin tekrar kurulmasına çalışır. Hareketsiz olmak ve gözlerinizi kapamak derin duyu ve görsel uyarıları azaltacağından beynin dengeleme işlevini kolaylaştıracaktır. Geçen zamanda yorgunsanız dinlenin özellikle uyumaya çalışın, sıvı tüketin, ani hareketlerden kaçının. Oldukça komplike ancak dengeli çalışan bir sistemi etkileyebilecek bunca hastalık olasılığı nedeniyle önce tanının doğru konulması sonra da nedene yönelik tedavisinin yapılması önemlidir. Ayrıntılı tanıya yönelik fizik muayene bulgularının yanında ihtiyaca göre radyolojik, odyolojik ve metabolik testler yapılacak, tedavinin belirlenmesinde karar hekiminizce verilecektir." değerlendirmesinde bulundu.



