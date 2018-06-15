banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94541
ALTIN
194.135
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2767
EURO
5.5009
Alsancak'ta kokain operasyonu
ALSANCAK'TA KOKAİN OPERASYONU
Sağanak yağmur geliyor
SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR
Sadıkoğlu : Denktaş müdahale etmelidir
Denktaş müdahale etmelidir!
Cumhurbaşkanlığı’nda Bayram Tebriği…
Cumhurbaşkanlığı'nda bayram tebriği...
banner282
Flaş Haber
Alsancak'ta kokain operasyonu
Kapat

Vatandaşlara 'hurda araç' uyarısı

ÖTASAD Başkanı Dar, hurda araç teşviki uygulamasına ilişkin uyarıda bulunarak, "Araçlar, mutlaka lisanslı tesislere teslim edilmeli." dedi.

Vatandaşlara 'hurda araç' uyarısı

ÖTASAD Başkanı Dar, hurda araç teşviki uygulamasına ilişkin uyarıda bulunarak, "Araçlar, mutlaka lisanslı tesislere teslim edilmeli." dedi.

15 Haziran 2018 Cuma 17:35
Vatandaşlara 'hurda araç' uyarısı

Vatandaşlara 'hurda araç' uyarısı

ÖTASAD Başkanı Dar, hurda araç teşviki uygulamasına ilişkin uyarıda bulunarak, "Araçlar, mutlaka lisanslı tesislere teslim edilmeli." dedi.

Ömrünü Tamamlamış Araç Sanayicileri Derneği (ÖTASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Günay Dar, hurda araç teşviki uygulamasına ilişkin uyarıda bulunarak, 'Araçlar, mutlaka lisanslı tesislere teslim edilmeli.' dedi.

Dar, AA muhabirine, 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar özel tüketim vergisi indirimi uygulanmasına yönelik açıklamada bulundu. Hurda araç teşvikinden yararlanacak araçların, motor ve şanzıman gibi ana parçalarının mevcut olması gerektiğini belirten Dar, bu araçların, ömrünü tamamlamış araç (ÖTA) teslim yerlerine veya ÖTA geçici depolama alanlarına fiziki olarak teslim edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Dar, araç motor ve şasi numarası ile tescil belgesindeki bilgilerin uyumunun kontrol edilmesinin önemine işaret ederek, 'Araç üzerinde vergi, trafik borcu, haciz gibi hurdaya ayrılmasına engel teşkil edecek bir tehdit olmaması durumunda, araç bertaraf formu kesilerek araç sahibine verilecek. Bu işlemden önce noterler gibi tescil bürolarından aracın hurdaya ayrılmasında sakınca olmadığına dair belge alınacak.' diye konuştu.

Araç sahibi tarafından trafik tescil bürolarına/noterlere bertaraf formu ve tescil belgesi beyanıyla hurda işleminin tamamlanacağını ifade eden Dar, 'İlgili hurda belgeleri araç satış servislerine beyan edilerek teşvikten yararlanılır. Hurda sahip bilgileri ile araç satın alacak kişinin/firmanın aynı olması gerekir.' değerlendirmesinde bulundu.

Araçlar geri kazanım tesislerine gönderilecek

banner277
Söz konusu araçların, ÖTA teslim yerlerince alınacağını, buralarda kayıttan düşülmesi ve bertaraf formu işlemlerinin yapılacağını anlatan Dar, söz konusu yerlerde araçların 60 günden fazla tutulmayacağını bildirdi.

Dar, daha sonra geçici depolama alanlarına yönlendirilen araçların sökülerek, ÖTA işleme tesislerine gönderilinceye kadar geçici olarak bekletileceğini anlatarak, 'Buradaki araçlar, azami 30 iş günü içinde tüm tehlikeli atıklardan arındırılacak. Yeniden kullanılabilir parçalar dahil olmak üzere araçtan sökülecek, kullanılmayacak ana karoser ÖTA işleme tesislerine, diğer hurda parça ve aksamlar geri kazanım ya da bertaraf tesisine gönderilecek.' ifadesini kullandı.

Hurda araç teşvikinden yararlanacaklara yönelik uyarıda bulunan Dar, şunları kaydetti:

'Otomotiv bayileri, araç kiralama, filo araç kiralama şirketleri, trafik müşavirleri ya da diğer aracılar yasal mevzuat dışındaki süreçlere bilerek ya da bilmeyerek müdahil olmamalı. Araçlar, mutlaka lisanslı tesislere teslim edilmeli. Bu tesisler, araç vasfını yitirmiş, ana parçaları olmayan ve en önemlisi hiç var olmamış araçlara tescil belgesi ve bertaraf formu keserek, yasal olmayan bir yola başvurmamalı.

Ayrıca mevcut olmayan araç tescil belgelerini toplayarak, belge üzerinden bertaraf formu kesilmesi, hurda teşvikinden yararlanmak isteyen kişi ve kurumlara satılması gibi uygulamalara gidilmemelidir. Bu konuda hurda teşvikinden yararlanmak isteyen kişi ve kurumların konuya hassasiyetgöstermesi, geri dönüşüm sürecinden müteselsil sorumlu olduğunu unutmaması gerekir.'

ÖTA geçici depolama alanlarının teknik yeterlilik durumunun da dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Dar, asgari alan şartlarına sahip, düşük seviyede arındırma ve sökme ekipmanı bulunan bir firmaya yüzlerce, hatta binlerce araç teslim edilmemesi gerektiğini söyledi. Dar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerinin yoğun bertaraf kesimi durumlarında arındırma ve söküm aşamalarını haberli/habersiz denetlemesi gerektiğine dikkati çekerek, 'Araçların tesise kabul, arındırma-söküm aşamalarını kontrol altına alacak kamera ya da diğer denetim mekanizmaları geliştirmelidir. Böylece, uygulamadan en yüksek fayda sağlanacak, çevre ve insan sağlığı korunmuş olacak.' dedi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayramda ilk iki günün bilançosu: 27 ölü, 106 yaralı
Bayramda ilk iki günün bilançosu: 27 ölü, 106 yaralı
Antalya'dan giden uçak pistten çıktı!
Antalya'dan giden uçak pistten çıktı!
TSK Operasyonlarında Bir Haftada 93 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!
TSK Operasyonlarında Bir Haftada 93 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!
Kandil'de 26 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Kandil'de 26 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
MHP Lideri Bahçeli'den HDP'ye 'Demirtaş' tepkisi
MHP Lideri Bahçeli'den HDP'ye 'Demirtaş' tepkisi
Kandil'de 26 terörist öldürüldü!
Kandil'de 26 terörist öldürüldü!
Diyarbakır'da saldırı hazırlığında 5 terörist yakalandı!
Diyarbakır'da saldırı hazırlığında 5 terörist yakalandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman liderlerle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman liderlerle bayramlaştı
Hükümetten kritik F-35 açıklaması
Hükümetten kritik F-35 açıklaması
Jandarma'dan şeker ikramlı bayram denetimi
Jandarma'dan şeker ikramlı bayram denetimi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim