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Vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Yürümeye Başladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar, Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyerek gitmeye başladı.

Vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Yürümeye Başladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar, Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyerek gitmeye başladı.

15 Temmuz 2018 Pazar 21:20
Vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Yürümeye Başladı

Vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Yürümeye Başladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar, Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyerek gitmeye başladı.

15 Temmuz mokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar, Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyerek gitmeye başladı.

15 TEMMUZ ŞEHİRLER KÖPRÜSÜ'NE YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

Bazı vatandaşların üzerinde Türk bayrağı bulunan tişört giydikleri, bazılarının da ellerinde Türk bayrakları taşıdığı görüldü.

 

BAŞKAN ERDOĞAN, YÜRÜYÜŞ İÇİN İSTANBUL'DA

Öte yandan Başkan Erdoğan da yürüyüşe katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geldi.

15 TEMMUZ'DA ETKİN ROL OYNAYAN KAMYONLAR KÖPRÜDE

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Abidesi'nde gerçekleştilecek tören öncesi darbe girişimini önlemede etkin rol oynayan hafriyat kamyonları Türk bayraklarıyla süslenerek köprüye geldi.

VATANDAŞLAR ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE DUA ETTİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Abidesi'ne ellerindeki Türk bayrakları ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu bayrak ve flamalarla gelen vatandaşlar, dualar etti.

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