Vatandaşa Kötü Haber: Elektrik ve Doğalgaza Zam Bekleniyor

EPDK, yarın "tarife" başlıklı tek gündem maddesiyle özel bir toplantı yapacak. Elektriğe yüzde 4-5, doğalgaza yüzde 9 düzeyinde bir zam yapılması bekleniyor.

Enerji yönetimi, bu hafta milyonlarca elektrik ve doğalgaz abonesinin cebini ilgilendirecek karar alacak. EPDK, yarın 1 Ağustos'tan geçerli yeni elektrik fiyatlarını görüşmek üzere bir araya gelecek. Kurul, perşembe günü de ikinci toplantısını yapacak. Toplantıda, enerji sektörünün genel ve güncel konuları konuşulacak.

BOTAŞ GAZ FİYATLARI İLE İLGİLİ KARARI İNTERNET SİTESİNDE PAYLAŞIYOR

BOTAŞ'ın da yeni doğalgaz tarifeleriyle ilgili bir karar alması bekleniyor. BOTAŞ, gaz fiyatıyla ilgili kararını internet sitesinden kamuoyuyla paylaşıyor.

DÖVİZ KURU CİDDİ BİR MALİYET BASKISI KURUYOR

Elektrik ve doğalgazda; artan Döviz kuru, petrol ve enflasyon nedeniyle ciddi bir maliyet baskısı bulunuyor. Enerji yönetimi, 1 enflasyonla mücadeleyi etkilemeyecek biçimde bir süredir enerji fiyatlarıyla ilgili alternatifli tarife çalışması yapıyor. Bu çalışmalar ışığında elektrik ve doğalgaz fiyatları belirlenecek.

Elektrikte yüzde 4-5, doğalgazda yüzde 9 düzeyinde bir zam bekleniyor.