banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96773
ALTIN
184.263
DOLAR
4.6211
STERLİN
6.0647
EURO
5.3613
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Lefkoşa Güzelyurt Anayolunda Arabada Uyuşturucu!
Son Dakika
İKİ KİŞİ YARI BAYGIN BULUNDU!
Son Bir Haftada Trafikteki Bilanço: 58 Kaza,12 Yaralı…
Son Bir Haftada Trafikteki Bilanço:...
banner282

Vatandaş idam istedi!

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu.

Vatandaş idam istedi!

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 23:07
Vatandaş idam istedi!

Ağrı'da kaybolan minik Leyla'nın cansız bedeni bulundu

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu.

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarının 18. gününde acı haber geldi.

Arama çalışmaları sonucu Bezirhane köyünde minik Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı.  

Leyla'nın cesedi, Bezirhane köyüne yaklaşık 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınındaki akarsu kenarında ağaçların arasında bulundu.

Ceset, yetkililerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Ağrı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ağrı'da ailesi ile bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cesedinin bulunması ile ilgili ilk bilgileri paylaşan Soylu, soruşturmanın halen devam ettiğini söyledi.

Leyla'nın cesedinin bulunduğu noktanın daha önce defalarca arandığını belirten Soylu, şunları kaydetti;

"İlk belirlemelere göre bir tecavüz yok. Sanki sonradan oraya getirilmiş gibi bir izlenim söz konusu ama bunların hepsi otopsi sonucu, yapılacak çalışmalar sonucu belirlenecek. Ailenin başı sağolsun, ülkemizin başı sağolsun. Olayın hem kriminal boyutu hem de diğer boyutunu arkadaşlarımız takip ediyorlar. Çok ufak bir darp işareti var. Bu darp mıdır, değil midir; herhangi bir çarpma sonucu mu oluşmuş, otopsi sonucu belli olacak."

Kayıp çocuklarla ilgili yeni önlemler geliştirilmeli

Kaybolan çocuklarla ilgili yeni önlemler alınıp alınmayacağı sorusu üzerine Soylu, bu tip olayların diğer suçlarda görüldüğü gibi bazen üst üste gelebildiğini kaydetti.

Soylu, benzer olaylarla ilgili sürekli önlemler alındığını ve gelişen teknoloji ve olaylar çerçevesinde sürekli yeni önlemler geliştirildiğini aktardı.

Bakan Soylu, "Bizim teknik kabiliyetlerimizin geliştiği kadar bu olayları yapmak isteyenlerin de teknik ve teknolojik kabiliyetleri gelişiyor ve buna ait yeni tedbirler geliştirilmesi gerekiyor. Devlet olarak nerede bir açık varsa onu kapatmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi. 

"Konuyla ilgili detaylı araştırma devam ediyor"

Ağrı Valisi Süleyman Elban, konuyla ilgili yaptığı yaptığı açıklamada, Leyla Aydemir'in Ramazan Bayramı'nın birinci günü bayram ziyaretine gittiği dedesinin Bezirhane köyünde kaybolduğunu hatırlattı.

Leyla'nın 18 gündür arandığını belirten Elban, "Maalesef bugün 17.45 itibarıyla köyün yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde derede, su içerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Söz konusu alan daha önce balık adamlarımız tarafından ve havadan drone görüntüleri ile çok fazla taraması yapılan bir alandı ancak maalesef bugün bu alanda cansız bedenine ulaşıldı. Konuyla ilgili detaylı araştırma devam ediyor. Savcılığın konuyla ilgili soruşturması devam ediyor. Kamuoyuna gerekli açıklama daha sonra yapılacaktır. Başımız sağolsun." ifadesini kullandı.

Minik Leyla'yı arama çalışmalarına, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JAK) bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 11 kişiden oluşan özel ekip, Van ve Ağrı AFAD ekipleri, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Türk Kızılayı görevlileri ile Batman'dan gelen 5 gönüllü avcı katılmıştı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahu Tuğba: Kocamı boşu boşuna boşamışım!
Ahu Tuğba: Kocamı boşu boşuna boşamışım!
HSK, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısını görevden aldı
HSK, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısını görevden aldı
Şırnak'ta PKK'lı 3 kadın terörist teslim oldu
Şırnak'ta PKK'lı 3 kadın terörist teslim oldu
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş alyansları taktı!
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş alyansları taktı!
Son dakika: Minik Leyla'dan acı haber
Son dakika: Minik Leyla'dan acı haber
Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanlığından 68 Kişiye Gözaltı
Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanlığından 68 Kişiye Gözaltı
Savunma sanayiinin ihracatı büyüdü
Savunma sanayiinin ihracatı büyüdü
Dış ticaret açığı yüzde 8,87 azaldı
Dış ticaret açığı yüzde 8,87 azaldı
PKK'ya Haziran darbesi: 300 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'ya Haziran darbesi: 300 terörist etkisiz hale getirildi
“Doğu Akdeniz - Kıbrıs Barış Seyri“ için yola çıkan 4 kadın yelkenci yolculuklarını tamamladı
“Doğu Akdeniz - Kıbrıs Barış Seyri“ için yola çıkan 4 kadın yelkenci yolculuklarını tamamladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim