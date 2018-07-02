Vatandaş idam istedi!

Ağrı'da kaybolan minik Leyla'nın cansız bedeni bulundu

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu.

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarının 18. gününde acı haber geldi.

Arama çalışmaları sonucu Bezirhane köyünde minik Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Leyla'nın cesedi, Bezirhane köyüne yaklaşık 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınındaki akarsu kenarında ağaçların arasında bulundu.

Ceset, yetkililerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Ağrı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ağrı'da ailesi ile bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cesedinin bulunması ile ilgili ilk bilgileri paylaşan Soylu, soruşturmanın halen devam ettiğini söyledi.

Leyla'nın cesedinin bulunduğu noktanın daha önce defalarca arandığını belirten Soylu, şunları kaydetti;

"İlk belirlemelere göre bir tecavüz yok. Sanki sonradan oraya getirilmiş gibi bir izlenim söz konusu ama bunların hepsi otopsi sonucu, yapılacak çalışmalar sonucu belirlenecek. Ailenin başı sağolsun, ülkemizin başı sağolsun. Olayın hem kriminal boyutu hem de diğer boyutunu arkadaşlarımız takip ediyorlar. Çok ufak bir darp işareti var. Bu darp mıdır, değil midir; herhangi bir çarpma sonucu mu oluşmuş, otopsi sonucu belli olacak."

Kayıp çocuklarla ilgili yeni önlemler geliştirilmeli

Kaybolan çocuklarla ilgili yeni önlemler alınıp alınmayacağı sorusu üzerine Soylu, bu tip olayların diğer suçlarda görüldüğü gibi bazen üst üste gelebildiğini kaydetti.

Soylu, benzer olaylarla ilgili sürekli önlemler alındığını ve gelişen teknoloji ve olaylar çerçevesinde sürekli yeni önlemler geliştirildiğini aktardı.

Bakan Soylu, "Bizim teknik kabiliyetlerimizin geliştiği kadar bu olayları yapmak isteyenlerin de teknik ve teknolojik kabiliyetleri gelişiyor ve buna ait yeni tedbirler geliştirilmesi gerekiyor. Devlet olarak nerede bir açık varsa onu kapatmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

"Konuyla ilgili detaylı araştırma devam ediyor"

Ağrı Valisi Süleyman Elban, konuyla ilgili yaptığı yaptığı açıklamada, Leyla Aydemir'in Ramazan Bayramı'nın birinci günü bayram ziyaretine gittiği dedesinin Bezirhane köyünde kaybolduğunu hatırlattı.

Leyla'nın 18 gündür arandığını belirten Elban, "Maalesef bugün 17.45 itibarıyla köyün yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde derede, su içerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Söz konusu alan daha önce balık adamlarımız tarafından ve havadan drone görüntüleri ile çok fazla taraması yapılan bir alandı ancak maalesef bugün bu alanda cansız bedenine ulaşıldı. Konuyla ilgili detaylı araştırma devam ediyor. Savcılığın konuyla ilgili soruşturması devam ediyor. Kamuoyuna gerekli açıklama daha sonra yapılacaktır. Başımız sağolsun." ifadesini kullandı.

Minik Leyla'yı arama çalışmalarına, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JAK) bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 11 kişiden oluşan özel ekip, Van ve Ağrı AFAD ekipleri, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Türk Kızılayı görevlileri ile Batman'dan gelen 5 gönüllü avcı katılmıştı.