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“ Varlığım Neden Türk Varlığına Armağan Olsun? “

Haluk Bilginer Ot dergisine ezber bozan açıklamalarda bulundu. Gezi Parkı olaylarıyla ilgili dikkat çekici yorumlar yaparken; "Türkiye gençliğine dair umudunu kaybetmiş bir yaşlı adam olarak, Gezi'de umutlarım tekrar yeşerdiği için çok mutluyum" dedi.

“ Varlığım Neden Türk Varlığına Armağan Olsun? “

Haluk Bilginer Ot dergisine ezber bozan açıklamalarda bulundu. Gezi Parkı olaylarıyla ilgili dikkat çekici yorumlar yaparken; "Türkiye gençliğine dair umudunu kaybetmiş bir yaşlı adam olarak, Gezi'de umutlarım tekrar yeşerdiği için çok mutluyum" dedi.

02 Aralık 2014 Salı 18:28
“ Varlığım Neden Türk Varlığına Armağan Olsun? “
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 Usta sanatçı Haluk Bilginer'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"GEZİ'DE UMUTLARIM TEKRAR YEŞERDİ"

Gezi Türkiye Cumhuriyeti'nin milâdıdır. Biz yarın öbür gün öleceğiz, fakat bundan 50 yıl sonra, bundan 75 yıl, 100 yıl sonra Gezi mutlaka anılacaktır. Öncesinde ve sonrasında ne olursa olsun; hiçbir şey hatırlanmaz ama Gezi hatırlanır.Türkiye gençliğine dair umudunu kaybetmiş bir yaşlı adam olarak, Gezi'de umutlarım tekrar yeşerdiği için çok mutluyum.


"MÜSLÜMANLAR NAMAZ KILIYOR SOSYALİSTLER ONLARI KORUYORDU"

Ben yaş günümü Gezi'de kutladım. Oradaki çocukların hali, o dayanışma, o birliktelik; Müslümanlar namaz kılıyor, sosyalistler başlarında nöbet tutuyordu kimse onları rahatsız etmesin diye. Al sana Türkiye'nin geleceği! Bu muhteşem bir şey! Beni heyecanlandıran ve umutlandıran bir şey.Gezi'ye ve Gezi'deki mizaha tanık olduğum için çok mutlu oldum.


"BUNUN ADI BAĞNAZLIK"

Sol siyaset hiçbir şeye dokunmuyor çünkü; ezberledikleriyle konuşuyorlar, etraflarına bakmadan, 1800'lü ve 1900'lü yıllarda yazılmış kitaplardan okudukları ve duydukları şeyin gerçekleşebileceğini umuyorlar. Bu iş ezberle olmaz, bunun adı bağnazlıktır.

"ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ NE DEMEK"

Allah aşkına Atatürk Milliyetçiliği'ni tarif edebilecek bir insanoğlu var mı bu dünyada? Atatürk Milliyetçiliği nedir? Kimse bilmez. Ama Atatürk Milliyetçiliği için insanlar ölüyor bu ülkede, Atatürk Milliyetçiliği için darbeler yapıldı geçmişte. Ben hiçbir şey bilmiyorum mesela bu konuda ve birinin beni aydınlatmasını bekliyorum. Anlamı olmayan, ezberlenmiş, hiçbir derinliği olmayan, kimsenin ne anlama geldiğini anlatamayacağı cümlelerle gidiyoruz.

"BENİM VARLIĞIM NEDEN TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN OLUYOR"

Bize altı yaşımızdan beri her Sabah "Varlığım Türk varlığına armağan olsun" diye bağırmayı öğrettiler okulda. Bir gün bile düşünmedik bu söz ne anlama geliyor diye. Benim varlığım neden Türk varlığına armağan oluyor? Anlamıyorum. Benim evladımın, benim küçücük kızımın varlığı Türk varlığına armağan olacakmış ha? Benim kızım, benim altı yaşındaki meleğim: "Varlığım Türk varlığına armağan olsun" diye bağıracak ha? "Allah korusun" diye bağırıyorum arkasından, beklerken her seferinde okuldan çıkmasını.

Ve gün geliyor; "Andımız yasaklansın" diye bir kanun çıktığında önce solcular itiraz ediyor; çünkü AKP istedi ya böyle bir şeyi. Koca koca insanlar meydanlara çıkıp Andımız'ı okudular. Anlamını bile bilmedikleri bir şeyi, altı yaşından beri bağırdıkları bir şeyi yeniden bağırdılar.

Son Güncelleme: 02.12.2014 18:57
Anahtar Kelimeler:
Varlığım Neden Türk Varlığına Armağan Olsun?Haluk Bilginer
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