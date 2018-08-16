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Varank: Finansal Saldırılara Karşı Gerekli Tedbirleri Alıyoruz!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sağlam sanayi altyapısı ve dinamik girişimcilerin Türkiye'ye yönelik iç ve dış saldırılarla mücadelede ülkenin en önemli dayanağı olduğunu belirterek,

Varank: Finansal Saldırılara Karşı Gerekli Tedbirleri Alıyoruz!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sağlam sanayi altyapısı ve dinamik girişimcilerin Türkiye'ye yönelik iç ve dış saldırılarla mücadelede ülkenin en önemli dayanağı olduğunu belirterek,

16 Ağustos 2018 Perşembe 09:52
Varank: Finansal Saldırılara Karşı Gerekli Tedbirleri Alıyoruz!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sağlam sanayi altyapısı ve dinamik girişimcilerin Türkiye'ye yönelik iç ve dış saldırılarla mücadelede ülkenin en önemli dayanağı olduğunu belirterek, "Finansal saldırılarla sanayimize zarar vermek isteyenlere karşı bakanlık olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu süreçten sanayimizin olumsuz etkilenmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Varank, yazılı açıklamasında, haziran ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haziranda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttığına işaret eden Varank, Türkiye ekonomisinin sanayinin öncülüğünde güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini vurguladı.

Varank, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'nin sanayi üretiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 büyüdüğünü anımsatarak, böylece ilk altı ayda sanayi üretimindeki artışın yüzde 7,7 olduğuna dikkati çekti.

Haziran ayı sanayi üretiminde yüksek teknolojili ürünlerin üretimindeki yüzde 17,9'luk artışın Türkiye'nin yakalamak istediği trendin bir göstergesi olduğunun altını çizen Varank, şöyle devam etti:

"Bu yükselişi sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Mayıs ayı rakamlarına göre bir yıl içinde 650 bin kişiye yeni istihdam imkanı sağlandı. Bunun 283 bini sanayi sektörü kaynaklı. Türkiye, tüm dünyada etkisi hissedilmeye başlayan ticaret savaşlarına rağmen temmuzda ihracatını yüzde 11,8 artırdı. Böylece tarihimizin en yüksek temmuz ayı rakamına ulaştık. İhracatımızda sanayi ürünlerinin yüzde 95'e varan oranı, sanayicilerimizin gücünü bir kez daha ortaya koydu."

Varank, ihracat pazarlarındaki toparlanma ve canlı turizm sektörünün sanayinin performansına katkı verdiğini belirterek, "Sağlam sanayi altyapımız ve dinamik girişimcilerimiz, ülkemize yönelik iç ve dış saldırılarla mücadelede en önemli dayanağımızdır. Türkiye, son dönemde yaşanan ekonomik saldırılardan da kazanarak çıkacaktır. Türk sanayicisi, devleti ile birlikte dimdik ayaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık olarak yerli ve milli üretimi desteklemek, cari açığı azaltmak ve milli teknoloji hamlelerinde başarıya ulaşmak için bütün imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Açıkladığımız 100 günlük eylem planında da üretimde sadece nicelik değil, katma değeri de artırmaya odaklandık. Finansal saldırılarla sanayimize zarar vermek isteyenlere karşı bakanlık olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu süreçten sanayimizin olumsuz etkilenmesine asla izin vermeyeceğiz."

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Son Güncelleme: 16.08.2018 12:56
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