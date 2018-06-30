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“Var Sistemiyle Futbolda Heyecan Arttı”

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yeni sisteminin Rusya'da uygulanmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "VAR sistemiyle futbolda heyecan arttı. Tabii ki bu bekleyiş heyecanın tavan yapmasına neden oluyor" dedi

“Var Sistemiyle Futbolda Heyecan Arttı”

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yeni sisteminin Rusya'da uygulanmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "VAR sistemiyle futbolda heyecan arttı. Tabii ki bu bekleyiş heyecanın tavan yapmasına neden oluyor" dedi

30 Haziran 2018 Cumartesi 11:16
“Var Sistemiyle Futbolda Heyecan Arttı”

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yeni sisteminin Rusya'da uygulanmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "VAR sistemiyle futbolda heyecan arttı. Tabii ki bu bekleyiş heyecanın tavan yapmasına neden oluyor" dedi.
Sisteme ilişkin olarak çeşitli görüşlerin ortaya çıktığını hatırlatan Arıcı, şöyle konuştu:
"Tabii ki bir heyecan getirdiğine inanıyorum. Hem seyirci hem de futbolcular ne olacak diye bekliyor. Bekleme sürecinde herkesin kafasında bir soru işareti yer alıyor. Pozisyon gol olmuşsa 'Bir problem mi var?’ sorusu insanın kafasına takılıyor. Kendim aynı zamanda bir tıp adamıyım. Bekleme anında insanların vücudunu incelemek lazım. Vücuttaki adrenalin artıyor."
Dünya Kupası'nda bazı ülkelerin VAR sistemine ilişkin olumsuz değerlendirmelerinin hatırlatılması üzerine Arıcı, kendisinin aynı fikirleri taşımadığını söyledi
"Ben aynı kanaatte değilim." diyen Arıcı, "Türkiye liglerine bakınca bir hata varsa söylenen 'büyük kulüplerin korunduğu' iddiası ortaya çıkıyor. Basın tarafında da küçük kulüpler tarafından dillendiriliyor. Madem öyle bunu yenmemin en büyük uygulaması o zaman VAR sistemi. Hatalı kararın geri dönüşü VAR sistemiyle mümkün olacak" değerlendirmesini yaptı.
 


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Son Güncelleme: 30.06.2018 14:35
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