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Van’ın Akdamar Adası "kıbrıs Modeli" İle Tatlı Suya Kavuşuyor

Van, 12 Ağustos 18 : Van\'ın Gevaş ilçesinde bulunan, tarihi ve doğal güzelliğiyle açık hava müzesi konumunda olan kentin en önemli turizm değerlerinden Akdamar Adası\'nın asırlardır süren tatlı su sorunu,

Van’ın Akdamar Adası "kıbrıs Modeli" İle Tatlı Suya Kavuşuyor

Van, 12 Ağustos 18 : Van\'ın Gevaş ilçesinde bulunan, tarihi ve doğal güzelliğiyle açık hava müzesi konumunda olan kentin en önemli turizm değerlerinden Akdamar Adası\'nın asırlardır süren tatlı su sorunu,

12 Ağustos 2018 Pazar 06:54
Van’ın Akdamar Adası
Van, 12 Ağustos 18 : Van\'ın Gevaş ilçesinde bulunan, tarihi ve doğal güzelliğiyle açık hava müzesi konumunda olan kentin en önemli turizm değerlerinden Akdamar Adası\'nın asırlardır süren tatlı su sorunu, "Kıbrıs modeli" projeyle çözülüyor.
Kentin önemli destinasyonlarından olan, kış mevsiminde karla kaplı örtüsü, ilkbaharda ise Van Gölü ve gökyüzünün eşsiz maviliği, yemyeşil doğası, çiçek açan badem ağaçlarıyla ziyaretçilerin hafızasına kazınan Akdamar Adası\'nın tatlı sorununun çözülmesi için çalışmalar devam ediyor.
Kentte yerli ve yabancı turistlerin en önemli uğrak yerlerinden biri olan Akdamar Adası ve buradaki Akdamar Anıt Müzesi (Kilisesi) için Van Büyükşehir Belediyesine bağlı Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından proje geliştirildi.
İhalesi 4 Temmuz\'da yapılan proje kapsamında, Gevaş ilçesindeki Artos Dağı eteklerinde bulunan Pınarbaşı su kaynağına inşa edilen depodan borularla su taşınacak.
"Kıbrıs modeli"ne benzer bir çalışmayla yaklaşık 4 kilometrelik kısımda borular su altından götürülecek.
Hem karada hem de gölde hummalı sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla Akdamar Adası\'nda asırlardır yaşanan su sorunu çözülecek.
VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Akdamar Adası\'nın dünyada önemsenen bir değer olduğunu söyledi.
Adada binlerce yıldır susuz bir yaşam bulunduğunu belirten Tekataş, "Oradaki badem ağaçları kurumaya yüz tutmuş. Su olmadığı için yeni ağaçlar yetiştirmek gibi şansımız da yok. Adada yer alan tesisler taşıma suyla işletiliyor. İnsanların rahatça çay içebileceği, lavaboları kullanabileceği bir ortam yok." dedi.
Adada tatlı su bulunmadığı için doğal yaşamın hızla yok olduğunu vurgulayan Tekataş, "Burası her yıl 100 binin üzerinde turist ağırlıyor. Bizler de Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda çalışmalara başlayarak projemizi kısa sürede bitirdik. Su kaynağından getireceğimiz isale hattı boyunca bütün yerleşim yerlerini de suya kavuşturacağız. Yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak bir projeyi Allah\'ın izniyle bu sene sonuna kadar bitirerek hizmete sunacağız." diye konuştu.
Tekataş, proje kapsamında özel borular getirdiklerini, bunları da beton bariyerlerden oluşan ağırlıklarla suyun altına indireceklerini anlatarak, şöyle konuştu:
"Gevaş tarafından sahile gireceğimiz kısımla Akdamar Adası\'nda çıkacağımız kesimde 20\'şer metre derinliğe kadar beton gömlekler içerisinde götüreceğiz. Aynı Kıbrıs modelinde olduğu gibi ağırlıklarla gölün altına kadar indireceğiz. Böylelikle ağlar takılmayacak, tekne ve feribotlar da zarar görmeyecek. Su götürülmesiyle Akdamar Adası muazzam bir görüntüye kavuşacak. İlkbaharda gelinlik giymiş ağaçlar sonra susuzluktan dolayı kuruyordu. Artık mevcut ağaçları koruyacağımız gibi bir de her dönem yeşil kalabilecek yeni ağaçlar dikeceğiz. Hayat canlanacak. İnsanların gezip yorulduktan sonra bir çay içeceği, kahve içeceği, sohbet edeceği ortamlar oluşacak. Oradaki yaban hayatı da o sudan faydalanacak. Akdamar Adası her mevsim yeşil kalacak."
"ADAYA HAYAT GELECEK"
Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ da tatlı suyun gelmesiyle Akdamar Adası\'nın canlanacağını ifade ederek, "Suyla beraber adaya hayat gelecek. Adanın yeniden yeşermesi, ağaçlandırılması ve birtakım konularda canlanma söz konusu olacak. Bununla beraber adanın ziyaretçi sayısı da artacak. Her anlamda adaya bakış açısı değişecek. Su hayat demektir. Suyun buraya gelmesiyle gerçekten ada her yönden olumlu etkilenecek." diye konuştu.
"Asrın projesi" olarak nitelendirilen ve açılış töreni 17 Ekim 2015\'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Su Temin Projesi" kapsamında, Mersin\'deki Anamur Dragon Çayı üzerinde tesis edilen Alaköprü Barajı\'nda tutulan su, Akdeniz\'e döşenen boru hattı vasıtasıyla KKTC\'ye ulaştırılmış ve adadaki yerleşim birimlerine verilmeye başlanmıştı.
(AA/DOĞ/SEL)
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