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Van Merkez'de 3.4 Büyüklüğünde Deprem

Son Dakika...Kandilli Rasathanesi'nden açıklanan son verilere göre Van Merkez'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van Merkez'de 3.4 Büyüklüğünde Deprem

Son Dakika...Kandilli Rasathanesi'nden açıklanan son verilere göre Van Merkez'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

17 Haziran 2018 Pazar 23:43
Van Merkez'de 3.4 Büyüklüğünde Deprem

Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Van Merkez'de 3.4 Büyüklüğünde Deprem

Son Dakika...Kandilli Rasathanesi'nden açıklanan son verilere göre Van Merkez'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden açıklanan son verilere göre Van Merkez'de saat 21:40'ta 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

3.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİ KANDİLLİ RASATHANESİ AÇIKLADI

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, 21:40'ta Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem medyana geldi.Deprem yerin 10 km derinliğinde gerçekleşti.

AFAD İSE DEPREMİN DERİNLİĞİNİ 13 KM OLARAK DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin derinliğini 13 km olarak duyurdu.

3 GÜN ÖNCE DE 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Van'da 3 gün önce 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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