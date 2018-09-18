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Van'ın Otlu Peyniri Tescillendi

Van'ın Otlu Peyniri Tescillendi

18 Eylül 2018 Salı 13:58
Van'ın Otlu Peyniri Tescillendi

VAN'DA YÜKSEK KESİMLERDE YETİŞEN ENDEMİK BİTKİLERİN KARIŞIMIYLA YAPILAN OTLU PEYNİRE COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİ VERİLDİ

VAN TSO YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ FARUK BİNER: "BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ÜRÜN OLAN OTLU PEYNİRİ MARKA DEĞERİ YAPMAK, KONTROL ALTINA ALMAK VE BİLİNİRLİĞİNİ ARTTIRMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR. ARTIK ÖNEMLİ BİR MARKA DEĞERİNE SAHİP OLACAĞIZ"

Van'da yüksek kesimlerde yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan otlu peynire coğrafi işaret tescil belgesi verildi. 

Yöreye özgü 20 farklı ürünle hem göze hem de mideye hitap eden Van kahvaltısının en önemli ürünlerinden otlu peynirinin korunması için Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından başlatılan çalışmalar sonuçlandı.

Koku ve lezzet açısından diğer peynirlerden farklı olan, koyun sütü, özel mayası ile yaylalardan toplanan ve şifalı olduğu bilinen "yabani nane, kekik, sirmo (yabani sarımsak), mendo, helis, siyabo" gibi otların kullanılmasıyla hazırlanan otlu peynir, Van'a özgü bir lezzet olarak kayıt altına alındı.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verilen otlu peynir, kahvaltı veren ve peynir satan esnafı da memnun etti.

"ÖNEMLİ BİR MARKA DEĞERİNE SAHİP OLACAĞIZ"

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner, yaptığı açıklamada, otlu peynirin tescili için uzun süredir çalışma yürüttüklerini ve emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi.

Otlu peynirin 200 yıla aşkın bir süredir sofraları süslediğini anlatan Biner, "Bizim için önemli bir ürün olan otlu peyniri, marka değeri yapmak, kontrol altına almak ve bilinirliğini arttırmak boynumuzun borcudur. Artık önemli bir marka değerine sahip olacağız. Yüz yıllardır gelen değerlerimizi ortaya çıkarıp bu şekilde tescillememiz lazım." dedi.

Biner, Van'la özdeşleşen otlu peynire sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Otlu peynirin tescili için üç yıldır bir çaba sarf ediyoruz. Görüşmeler yaptık. Peynirin belli bir standarda oturtulmasıyla ilgili bir şeyler yapmak gerekiyordu. Bu da bu süreçten sonra tamamen kontrol altına alınacak. Geçmişte her türlü yeşillik katılarak otlu peynir diye haksız kazanç olarak sunuluyordu. Kayıt dışılık oluyordu. Ama artık bunun da önüne geçmiş olacağız." 

Kahvaltı salonu işleten Yusuf Konak da otlu peynirin tescil edilmesinin kahvaltı veren esnafı sevindirdiğini ve Van kahvaltısı kalitesinin daha çok artacağını söyledi.

Otlu peynirin kahvaltının "baş tacı" olduğunu belirten Konak, "Sofralarımızın en önemli ürünü olan otlu peynirin tescilden sonra önemi daha da arttı. Artık Van'a hastır. Bunca yıldır beklediğimiz bir haberdi. Buna çok sevindik." dedi.

Tarihi Peynirciler Çarşısı'nda 20 yıldır peynircilik yapan Süleyman Ayan da "Van kahvaltısı meşhurdur. Özellikle dağlarda toplanan otlarla yapılıyor. Tescil edilmesi bu anlamda çok iyi oldu. Her yıl otlu peynire ilgi artıyor. Kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler bu peynirden alıyor." diye konuştu.

 

Son Güncelleme: 18.09.2018 17:35
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