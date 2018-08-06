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Van'da 437 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Özalp ilçesinde bir araçta 437 kilo 942 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da 437 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Özalp ilçesinde bir araçta 437 kilo 942 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:48
Van'da 437 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 437 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Özalp ilçesinde bir araçta 437 kilo 942 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Özalp ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada 437 kilo 942 gram eroin bulundu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerine karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Van Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Özalp İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Özalp ilçe çıkışında oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette arama yapıldı.

Aramada 19 bidonda 404 kilo 345 gram likit eroin ile 33 pakette 33 kilo 597 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

3 Ağustos'ta Tuşba'da paketlenerek kargo aktarım merkezine verilmiş ev eşyaları arasında 384 kilo 594 gram eroin ele geçirilmişti.

Bir haftada bin 309 kilo eroin yakalandı

Öte yandan İçişleri Bakanlığı uyuşturucuyla mücadeledeyle ilgili haftalık bilançoyu açıkladı. Geçen hafta 872 kilogram eroin ile 2 milyon 229 bin 412 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini bildirdi. Van'daki operasyonla bu rakam bin 309'a çıkmış oldu. 

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