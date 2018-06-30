Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Çatak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çatak Andiçen Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nın 30 Haziran'da "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Murat Sarıgül Operasyonu" gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
Operasyonda 2 PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetleri aralıksız devam ediyor.