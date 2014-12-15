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Vahşetin Ardındaki Şok Detay!

AYDIN’ın Nazilli İlçesi’nde, aynı hastanede birlikte çalıştığı eşi patoloji teknisyeni 46 yaşındaki Ayşegül Kurtuluş’u banyoda 37 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şizofreni hastası doktor 43 yaşındaki Hasan Kurtuluş’un eşiyle tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak için karar aldığı, kullandığı ilaçları ise doğacak çocuğa zarar vermemesi için olaydan 15 gün önce bıraktığı öğrenildi.

Vahşetin Ardındaki Şok Detay!

AYDIN’ın Nazilli İlçesi’nde, aynı hastanede birlikte çalıştığı eşi patoloji teknisyeni 46 yaşındaki Ayşegül Kurtuluş’u banyoda 37 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şizofreni hastası doktor 43 yaşındaki Hasan Kurtuluş’un eşiyle tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak için karar aldığı, kullandığı ilaçları ise doğacak çocuğa zarar vermemesi için olaydan 15 gün önce bıraktığı öğrenildi.

15 Aralık 2014 Pazartesi 12:53
Vahşetin Ardındaki Şok Detay!
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Olay, geçen çarşamba günü saat 22.00 sıralarında, Ordu Caddesi üzerinde bulunan Manolya Apartmanı’nın üçüncü katındaki dairede meydana geldi. Nazilli Devlet Hastanesi’nde görevli biyokimya uzmanı doktor Hasan Kurtuluş, akşam yürüyüşü sonrası duş almak için banyoya giren aynı hastanede birlikte çalıştığı eşi patoloji teknisyeni Ayşegül Kurtuluş’u, ekmek bıçağıyla, çoğunluğu göğüs bölgesi olmak üzere vücudunun 37 yerinden yaralayarak öldürdü. Cinayetin ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Hasan Kurtuluş tutuklanarak, Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Cezaevi savcısının talimatıyla, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenebilmesi amacıyla Nazilli Devlet Hastanesi’ne götürülen Hasan Kurtuluş’un, iki uzmanın kontrolü sonrası, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verildi. Hasan Kurtuluş, geçen cuma günü, görevliler tarafından, hastanenin mahkum koğuşuna teslim edildi.


KANLI ELBİSELERLE KOMŞUSUNA GİTMİŞ

Cinayetin ardından ortaya yeni detaylar çıktı. Çiftin 10 yıllık evlilikleri boyunca çocukları olmadığı için son dönemde tüp bebek yöntemini denemeye karar verdikleri öğrenildi. 15 gün boyunca ilaçlarını kullanmadığını söyleyen Hasan Kurtuluş’un, bunu, ağır dozdaki ilaçların doğacak bebek üzerinde olumsuz etki yaratmaması amacıyla yaptığını söylediği kaydedildi.

Öte yandan, eşini bıçakladıktan sonra polisi arayan Kurtuluş’un, aynı hastanede birlikte çalıştığı komşusunun evine kanlı elbiselerle giderek olayı anlattığı ortaya çıktı. Komşusunun da bu olaydan dolayı psikolojik olarak olumsuz etkilendiği ve rapor alarak işe gitmediği öğrenildi.

 
Son Güncelleme: 15.12.2014 12:54
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