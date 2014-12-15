Vahşetin Ardındaki Şok Detay!

Cezaevi savcısının talimatıyla, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenebilmesi amacıyla Nazilli Devlet Hastanesi’ne götürülen Hasan Kurtuluş’un, iki uzmanın kontrolü sonrası, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verildi. Hasan Kurtuluş, geçen cuma günü, görevliler tarafından, hastanenin mahkum koğuşuna teslim edildi.
KANLI ELBİSELERLE KOMŞUSUNA GİTMİŞ
Cinayetin ardından ortaya yeni detaylar çıktı. Çiftin 10 yıllık evlilikleri boyunca çocukları olmadığı için son dönemde tüp bebek yöntemini denemeye karar verdikleri öğrenildi. 15 gün boyunca ilaçlarını kullanmadığını söyleyen Hasan Kurtuluş’un, bunu, ağır dozdaki ilaçların doğacak bebek üzerinde olumsuz etki yaratmaması amacıyla yaptığını söylediği kaydedildi.
Öte yandan, eşini bıçakladıktan sonra polisi arayan Kurtuluş’un, aynı hastanede birlikte çalıştığı komşusunun evine kanlı elbiselerle giderek olayı anlattığı ortaya çıktı. Komşusunun da bu olaydan dolayı psikolojik olarak olumsuz etkilendiği ve rapor alarak işe gitmediği öğrenildi.