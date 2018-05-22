Uzman çavuşun eşi cenaze törenine gelinliğiyle katıldı

Şanlıurfa'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuş Mehmet Kayan'ın Isparta'daki cenaze törenine eşi gelinliğiyle katıldı.

Kayan için Isparta'nın Balkırı Köyü Camisi'nde askeri cenaze töreni düzenledi. Törene Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Isparta Jandarma Komutanı Mustafa Özduran, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Kayan'ın ailesi ve yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Kayan'ın cenazesi köy mezarlığına defnedildi.



Kayan'ın düğün yapmaya hazırlandığı eşi Durana Kayan, törene gelinliğiyle katıldı. Durana Kayan, eşinin mezarında "Doyamadım sana, ne çabuk gittin." diyerek gözyaşı döktü.

OLAY

Mehmet Kayan idaresindeki 32 E 5443 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 57. kilometresinde Murat Doğan'ın kullandığı 27 AAV 404 plakalı tıra arkadan çarpmış, Kayan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

