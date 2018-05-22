Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103328
ALTIN
193.004
DOLAR
4.6425
STERLİN
6.2429
EURO
5.4711
Rehman’ın suç ortağı aranıyor
REHMAN'IN SUÇ ORTAĞI ARANIYOR
7 yılda 259 bin TL vurgun
7 YILDA 259 BİN TL...
Sapıkların elinden hayvanlarda kurtulmuyor
HASPOLAT'TA KEÇİYE TECAVÜZ ETTİ
Girne Turizm Limanı’ndaki yolcuda uyuşturucu
UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI
banner282

Uzman çavuşun eşi cenaze törenine gelinliğiyle katıldı

Şanlıurfa'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuş Mehmet Kayan'ın Isparta'daki cenaze törenine eşi gelinliğiyle katıldı.

Uzman çavuşun eşi cenaze törenine gelinliğiyle katıldı

Şanlıurfa'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuş Mehmet Kayan'ın Isparta'daki cenaze törenine eşi gelinliğiyle katıldı.

22 Mayıs 2018 Salı 15:58
Uzman çavuşun eşi cenaze törenine gelinliğiyle katıldı

Şanlıurfa'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuş Mehmet Kayan'ın Isparta'daki cenaze törenine eşi gelinliğiyle katıldı.
Kayan için Isparta'nın Balkırı Köyü Camisi'nde askeri cenaze töreni düzenledi. Törene Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Isparta Jandarma Komutanı Mustafa Özduran, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Kayan'ın ailesi ve yakınları katıldı. 
Kılınan cenaze namazının ardından Kayan'ın cenazesi köy mezarlığına defnedildi. 

banner277
Kayan'ın düğün yapmaya hazırlandığı eşi Durana Kayan, törene gelinliğiyle katıldı. Durana Kayan, eşinin mezarında "Doyamadım sana, ne çabuk gittin."  diyerek gözyaşı döktü.

OLAY
Mehmet Kayan idaresindeki 32 E 5443 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 57. kilometresinde Murat Doğan'ın kullandığı 27 AAV 404 plakalı tıra arkadan çarpmış, Kayan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
 

Son Güncelleme: 22.05.2018 19:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erzincan’da bir kişi sineği yakmak isterken evini yaktı
Erzincan’da bir kişi sineği yakmak isterken evini yaktı
Türkiye ile Afganistan arasında hava koridoru açıldı
Türkiye ile Afganistan arasında hava koridoru açıldı
4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak
4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak
Akıl almaz olay!
Akıl almaz olay!
Pilotun Soğukkanlılığı Kazayı Önledi!
Pilotun Soğukkanlılığı Kazayı Önledi!
Kaset kumpası firarı sanığı yakalandı
Kaset kumpası firarı sanığı yakalandı
Şehit sayısı 10 bini bulabilirdi'
Şehit sayısı 10 bini bulabilirdi'
Tanktan çıkan müdürün cezası belli oldu
Tanktan çıkan müdürün cezası belli oldu
Denizbank'ın satışında anlaşma sağlandı
Denizbank'ın satışında anlaşma sağlandı
Efsane isim yoğun bakımda!
Efsane isim yoğun bakımda!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim