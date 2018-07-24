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Uzman çavuş başından vurulmuş olarak bulundu

Adana’da bir uzman çavuş, başından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan uzman çavuşun durumunun ağır olduğu öğrenil

Uzman çavuş başından vurulmuş olarak bulundu

Adana’da bir uzman çavuş, başından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan uzman çavuşun durumunun ağır olduğu öğrenil

24 Temmuz 2018 Salı 22:04
Uzman çavuş başından vurulmuş olarak bulundu

Uzman çavuş başından vurulmuş olarak bulundu

Adana’da bir uzman çavuş, başından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan uzman çavuşun durumunun ağır olduğu öğrenil

Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Camii yanında meydana gelen olayda, çevredeki vatandaşlar kanlar içinde yerde yatan birisini görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerişahsın uzman çavuş Akif Toruk (24) olduğunu belirledi. Sağlık ekipleri Toruk'a müdahale ettiği sırada başından tabanca ile vurulduğu belirlendi. Özel bir hastaneye kaldırılan Toruk'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde 9 mm çapında bir tabanca buldu. Tabancanın uzman çavuşa ait olup olmadığı bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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