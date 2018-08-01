Üzerine yıldırım düşen genç savcı hayatını kaybetti

Karabük’te ailesini görmek için izne gelen 27 yaşındaki Savcı İbrahim Yıldız tarlada ailesine yardım ederken yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sağanak yağışlar sele yol açmakla kalmıyor, yıldırım düşmesi sonucu can kayıplarına da neden oluyor. Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen aşırı yağışsonrası düşen yıldırım, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde savcı olarak görevli İbrahim Yıldız (27) tarlada çalışırken yağmurdan korunmak amacıyla sığındığı ağacın altında yıldırım düşmesisonucunda hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Yaşanan olayda ayrıca Semih Arıcı (24), Muhammed Enes Yıldız (11), Sevgi Yıldız (52) ve Aziz Yıldız (71) isimli vatandaşlar da yaralandı. Yararlıların tedavileri hastanede sürüyor.



Dünyaevine girmek için hazırlığı yaptığı belirtilen Savcı Yıldız'ın 5 Ağustos da düğünü olacaktı.