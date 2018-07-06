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Üstteğmen pilottan korkutan itiraflar

FETÖ ile bağlantısı nedeniyle ihraç edilen ve itirafçı olan Üsteğmen S.D "Örgüte sorgusuz sualsiz biat edenler darbeye katıldı" dedi.

Üstteğmen pilottan korkutan itiraflar

FETÖ ile bağlantısı nedeniyle ihraç edilen ve itirafçı olan Üsteğmen S.D "Örgüte sorgusuz sualsiz biat edenler darbeye katıldı" dedi.

06 Temmuz 2018 Cuma 10:32
Üstteğmen pilottan korkutan itiraflar

Üstteğmen pilottan korkutan itiraflar

FETÖ ile bağlantısı nedeniyle ihraç edilen ve itirafçı olan Üsteğmen S.D "Örgüte sorgusuz sualsiz biat edenler darbeye katıldı" dedi.

Hürriyet Gazetesi'nden Fevzi Kızılkoyun'a konuşan ve “Örgüte sorgusuz sualsiz biat eden, katalog evliliği yapan pilotlar darbede görev aldı” diyen Pilot Üsteğmen S.D. özetle şunları söyledi: “Darbeden önce izne ayrılmıştım, Ankara dışındaydım. Filo komutanı saat 10.00 gibi herkesten kim nerdeyse konum göndermesini istedi. 4-5 kişinin konum atmadığını gördüm. Bunlar FETÖ'cüydü, telefonları kapalıydı. Akıncı'dan F-16'lar kalkıyorsa, ve engellenemiyorsa bunu FETÖ yapmıştır diye düşünmeye başladım. Yoksa onların bilgisi dışında Akıncı'dan F-16'lar uçamaz, Akıncı bunların kontrolündeydi. Bunu bildiğim için darbeyi onların yaptığını anladım.

FIRAT KALKANI'NDA GÖREV

Darbe girişiminden sonra 8-9 ay Diyarbakır'da görevlendirildim. Fırat Kalkanı Harekâtı'nda F-16 ile uçtum, keşif uçuşu yaptım. Darbeden sonra Akıncı'dan F-16'larla ilk kalkan ekip biziz, 4 kişiydik. Fırat Kalkanı'nda ilk uçanlardan biriyim, keşif uçağıyla. Cerablus-Azez-El Bab harekâtında görev aldım. Diyarbakır'da görevdeyken, Akıncı'ya dönmem söylendi. Sabah uçuş yazılmıştı, iptal edildi. Anladım ki gözaltı kararı çıkmış. Gözaltı kararının ardından savcıya giderek tüm samimiyetimle ne biliyorsam hepsini anlattım. Daha sonra serbest kaldım, tekrar görevime döndüm. Defalarca uçuşa katıldım, yurtiçi-yurtdışı görevlerde bulundum. Gözaltına alınıp serbest kaldıktan 7 ay sonra ise ihraç edildim.



KRİPTO YORUMU: ŞUAN UÇUYOR

(FETÖ çözüldü mü? Halen tehlike var mı?) Hava Kuvvetleri boyutunda eğer bizim tarzımızdaki itirafçıları atmaya devam ederlerse zor çözerler. Kriptolu boyutunda devam eden bir sürü insan var. Benim devremde uçan insanlar var. Yüzde yüz diyorum, biliyorum. Şu an uçuyorlar.”

EVLİLİK KATALOĞUNDA KENDİMİ GÖRÜDÜM

“CEMAATTE olan 3 kişiyle her gittiğimiz ilde ev tutmamız söylendi. Bir gün tutuğumuz eve gittim. Ev arkadaşımın yanında ilk defa gördüğüm biri vardı. Sonra öğrendim ki bu kişi cemaatin evlilikten sorumlu imamıymış. ‘İmam Musa' kod isimli kişi bana bir fotoğraf gösterdi. Fotoğrafta yüzleri mozaiklenmiş 3 erkek ile yanlarında şu an evlendiğim o dönem kız arkadaşım vardı. Bana dedi ki ‘Bak evleneceğin kızı gördün mü?' diye çıkıştı, ancak o yüzlerini mozaikledikleri 3 erkekten biri bendim. Fotoğrafı yırttım, ondan sonra 1.5 sene uzaklaştım. Uzak durduğum dönemde ayda bir veya 2-3 ayda bir ankesörlü telefonla arayıp görüşmeye çağırıyorlardı.”

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