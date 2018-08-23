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Usta sanatçı Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti

Usta yönetmen, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Usta sanatçı Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti

Usta yönetmen, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 12:05
Usta sanatçı Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti

Usta yönetmen, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Yönetmen, tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu, 87 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Tiyatromuzun ve Türk Tiyatrosunun büyük ustalarından Toron Karacaoğlu'nu kaybettik. Sevenlerinin ve ailesinin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.

Bursa, Mudanya'da 20 Ağustos 1931 yılında dünyaya gelen Karacaoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladı.

Tiyatroya olan ilgisi nedeniyle 1947 yılında İstanbul'a gelen Karacaoğlu, sanat hayatına Beşiktaş ve Büyükdere Halkevi'nde başladı. Daha sonra İstanbul Belediye Konservatuvarında 3 yıl eğitim alan Karacaoğlu, Şehir Tiyatroları'nın sınavını kazanarak kadrolu oyuncu oldu.

Bugüne kadar 150'den fazla tiyatro oyununda rol alan usta oyuncu, sinema hayatına ise dublaj sanatçısı olarak atıldı.

Şehir Tiyatroları'ndan 1980 yılında emekli olduktan sonra Berlin'de Alman Kültür Senatosu bünyesinde tiyatro eğitmenliği görevini üstlenen sanatçı, 1985 yılında tekrar Türkiye'ye dönerek "Tiyatrokare" ve "Tiyatro Kedi" gibi özel kuruluşlarda yönetmenlik ve oyunculuk yaptı.

1989 yılında yeniden Şehir Tiyatroları kadrosuna dahil olan Toron Karacaoğlu, 1995 yılında bu kez yaş haddinden ikinci emekliliğini aldı.

Sinema ve dizi filmlerde oynamanın yanı sıra dublaj çalışmaları da yapan Karacaoğlu, çoğunlukla "Malkoçoğlu" ve "Kara Murat" serisi filmlerde Cüneyt Arkın'ı seslendirdi.

2014-2015 sezonunda İstanbul Kumpanyası'nın "İşgüzar" oyununun proje danışmanlığını üstlenen Karacaoğlu, Ayşe Erbulak, Sevinç Erbulak, Dağhan Külegeç, Özden Özgürdal tarafından 2014 yılında kurulan Erbulak Evi'nde de oyunculuk alanında eğitmenlik yaptı.

Bugüne kadar birçok ödülün sahibi olan usta sanatçı, 2016 yılında 53'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali'nde onur ödülüne değer görüldü.

Karacaoğlu, tatilini geçirdiği Edremit'in Altınoluk beldesinde hayatını kaybetti.

Sanatçının rol aldığı bazı oyunlar ise şöyle:

"İstanbul Hatırası, Düşüş, Kiralık Konak, Leyla ile Mecnun, Bizans Düştü, Zeki Müren Müzikali, Hamlet, Buzdolabı, Ferhat ile Şirin, Aşk Mektupları, Sis, Köy Düğünü, Yedi Hamlet."

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