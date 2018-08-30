Usta isim Esen Günay, hayata gözlerini yumdu

Seslendirme sanatının efsane isimlerinden olan ve sesi 7’den 70’e kulaklarda yer etmiş seslendirme sanatçısı Esen Günay, 75 yaşında hayatını kaybetti.

30 yıl boyunca Kadir İnanır filmleri ve dizilerinin seslendirmelerini yapmakla birlikte, dört filminin dışında Ferdi Tayfur’u bütün filmlerinde seslendirdi. Ayhan Işık, Yılmaz Güney ve Orhan Gencebay dışında 1963 yılından günümüze Türk filmlerinde, yabancı film ve dizilerde seslendirme yapmış olan Günay, aralarında İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses gibi isimlerin de olduğu çok sayıda şarkıcı ve Yeşilçam ustasına sesiyle hayat verdi.

Ses sanatçısı Onur Akay, Esen Günay’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Sanatçının ailesinden bilgi alan Onur Akay, Esen Günay’ın bir yıl önce Alzheimer hastalığına yakalandıktan sonra, İzmir'de akrabalarının yanında kalmaya başladığını, 3 Ağustos tarihinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldığını ve uzun süredir yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktardı.