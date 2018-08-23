Uşak’ta silahlı saldırı! 3’ü ağır, 7 yaralı

Uşak'ın Eşme ilçesinde büfeye silahla ateş edilmesi sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Eşme ilçe merkezinde bir büfede oturan vatandaşlara yoldan geçen bir araçtan kurşun yağmuru tutuldu. Silahlı saldırganlar hemen olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı.

3 KİŞİ AĞIR YARALI

Silahlı saldırı sonrası büfede oturan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 7 kişi saldırganların silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ambulansları ile sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Yaralılardan 3'ünün durumunu ağır olduğu öğrenildi.

Saldırı sonrası olay yerine Eşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ayrıca Olay Yeri İnceleme ekipleri de olay yerinde incelemesini sürdürürken, silahlı saldırganların yakalanması için ilçe giriş ve çıkışlarında polis tarafından arama çalışmaları sürüyor.