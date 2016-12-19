Ünlü Yazarın Katiliyle İlgili Sır Perdesi Aralandı!



Yazar ve yaşam koçu Beki İkala Erikli’nin yakalanan katil zanlısı Sinem K.’nın, daha önce yazarın 3 seminerine gittiği ortaya çıktı. Yazarı tanıdığı belirlenen zanlının, katıldığı seminerlerde Erikli’yi öldüreceğini söylediği iddia edildi. Erikli’nin ‘şeytan’ olduğunu iddia eden katil zanlısı, gazetecilere “Çoluğumuz çocuğumuz şeytan görmesin” dediİstanbul Beyoğlu’nda “Meleklerle Yaşamak” adlı kitabın yazarı, yaşam koçu Beki İkala Erikli’nin katil zanlısı Sinem K., tanıdık çıktı. Erikli’nin ofisinin bulunduğu Ömer Avni Mahallesi’ndeki apartmanın merdiven boşluğunda perşembe akşamı bekleyerek 47 yaşındaki Erikli’ye 3 kurşun sıkan ve olaydan 26 saat sonra annesinin ihbarıyla Küçükçekmece’de yakalanan katil zanlısı Sinem K.’nın emniyetteki sorgusu dün tamamlandı. Öğle saatlerinde adliyeye çıkartılan zanlının, Erikli’nin eski müşterisi olduğu 3 kez seminerine geldiği de belirlendi. Katil zanlısı, sorguda söylediklerini emniyetteki ifadesinde de tekrarladı. Erikli’nin kitaplarını okuduğunu söyleyen zanlı, “Kitaplarında meleklerle konuştuğunu yazıyordu. Bunun kitabını okuduktan sonra dünyam ve dengem altüst oldu. Bu aslında şeytandı. Başka insanlara zarar vermesin diye öldürmeye karar verdim” dedi.Polisin yaptığı araştırmada, Sinem K.’nın katıldığı seminerler sonrası çevresindekilere Erikli’yi öldüreceğini söylediği öne sürüldü. Zanlının sözlerinin Erikli’nin kulağına gitmesi üzerine ünlü yazarın seminerlerine kendisini almadığı da iddialar arasında.Katil zanlısı Sinem K., cinayette kullandığı silahın babasından kalma olduğunu iddia etti. Ancak polis olayla ilgili çok yönlü çalışmaya devam ediyor. Tabanca, incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi. Sinem K., emniyet çıkışında da basın mensuplarına dönerek, “Şeytan gördürten insanlar karanlığı açmaya çalışan insanlar yaşamayacaklar. Böyle insanlar şeytan gördürtüyorlar insana. Çoluğumuz çocuğumuz şeytan görmesin” diye bağırdı.Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildikten sonra savcılık ifadesi için koridorda bekletilen Sinem K., sürekli kendi kendine konuştu. Savcılık sorgusu için koridorda bekleyen şüpheli Sinem K., kendisini adliyeye götüren kadın polislerden kelepçelerin çıkarılmasını istedi. Kadın polislere “Sıkı sıkı tutma elimi, çek elini. Ben senin gibi bir insan değilim. Sen enerji bedeni ne biliyor musun?” dedi.Mahkeme, Sinem K.’nın “kasten öldürme” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Ayrıca Sinem K.’nın akıl hastası olup olmadığı, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğunun tespiti için bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına da hükmetti.Tutuklanan ve akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için gözlem altına alınmasına karar verilen Sinem K., gazetecilere, gülerek “Şeytan gördürten insanlar, karanlığı açmaya çalışan insanlar yaşamayacaklar. Böyle insanlar şeytan gördürtüyorlar insana, çocuklarımıza” dedi.Sinem K.’nın yakalandığı Küçükçekmece’deki sitenin sakinleri ise anne-kızı gördüklerini ancak konuşmadıklarını söyledi.Sitenin yakınındaki bakkalın sahibi Erdal Tan, “Ben kızı tanımıyorum, annesi Sabah ve akşam gelirdi. Ekmek ve 2 paket sigara alırdı. Sohbetimiz yoktu. Çok sigara alınca neden çok içtiğini sordum. ‘Evde boş oturunca içiyoruz’ diye cevap vermişti” dedi. Bakkaldan evlere servis yapan Emrah Çabat ise anne-kızın evine sipariş götürdüğünü ifade derek, “Sinem K.’yı görüyordum. Zaman zaman evlerine sipariş götürüyordum. Parayı verir, kapıyı kapatırdı. Pek konuşmazdı. Arabasıyla gidip gelirdi” diye konuştu.