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20 Aralık 2016 Salı 07:31

Ünlü Yazara Sağ Eli İle Ateş Ederken Sol Eliylede..

Geride bu notu bırakmış

Ünlü Yazara Sağ Eli İle Ateş Ederken Sol Eliylede..
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Ünlü Yazara Sağ Eli İle Ateş Ederken Sol Eliylede..
İstanbul Beyoğlu'nda öldürülen "Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'nin (47) katil zanlısı Sinem Koç (31) ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

'CANSU KARA' ADIYLA RANDEVU ALMIŞ

Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in haberine göre tutuklanan zanlının, daha önce üç defa seansına katıldığı yazarın iş yerini olay günü arayarak 'Cansu Kara' sahte ismiyle randevu aldığı öğrenildi.

Koç'un cinayet anında yazar Erikli'ye sağ eliyle ateş ederken, sol eliyle sigara içmeye devam ettiği de belirlendi.

Cinayetin ardından annesine intihar mesajı atan ve "Arabayı otoparka bıraktım. Satarsın. Babama verme parayı" diyen zanlı ifadesinde, "Beyaz bir elbise alacaktım. Onu giyip Boğaz'da intihar edecektim" dedi.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Cinayet anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Polisin incelemeye aldığı görüntülere göre; rahat tavırlarla apartmana giren Koç, ilk önce Erikli'nin ofisine çıkıyor, tekrar aşağı iniyor ve asansör kapısının karşısında bulunan merdiven boşluğunun altına saklanarak beklemeye başlıyor.

Yaklaşık 8 dakika burada bekleyen zanlı, sigarasını yakıyor. Erikli binaya girdiğinde de merdiven boşluğundan çıkarak yazarla göz göze geliyor. Erikli'nin arkasını dönmesiyle Sinem Koç, çantasındaki silahını çıkartıyor ve sağ eliyle peş peşe tetiğe basarken sol eliyle de sigara içmeyi sürdürüyor.


 
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