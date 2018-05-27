Ünlü oyuncunun ağabeyi yankesicilikten tutuklandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Trabzon İl Başkanlığı binasının açılışı öncesi düzenlediği mitingde yankesicilik yapan, ünlü oyuncunun ağabeyi tutuklandı.

Habertürk gazetesinden Enis Yıldırım'ın haberine göre, 24 Haziran seçimleri öncesi siyasi partilermiting programlarını hazırladı. Yankesiciler ise bu mitingleri ve siyasetçilerin programlarını takip ederek vatandaşın ne cebinde ne cüzdanında para bırakıyor. En son 24 Mart’ta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Trabzon İl Başkanlığı binasının açılışı öncesi düzenlediği mitingde eski TFF temsilcilerinden Hasan Basri Halisçelik yankesicilerin kurbanı oldu.



160 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ



Yankesici, Halisçelik’in cebinde bulunan 1600 lira ile 400 doları alarak kayıplara karıştı. Halisçelik’in müracaatı üzerine harekete geçen, 60 kameradan 160 saatlik görüntü izleyerek şüphelinin Yavuz S. ve Ankara’da olduğunu tespit etti.Ankara’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Yavuz S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin, ünlü bir oyuncunun ağabeyi olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin yakalandığını öğrenen Halisçelik, “Bu kişiyi yakalayan Trabzon Emniyeti Güven Timlerine teşekkür ediyorum. Umarım böyle olaylarla bir daha karşılaşmayız” dedi. Emniyet de vatandaşları miting alanlarında yankesicilere karşı uyardı. Mitinglere giden vatandaşların yanlarından para ve değerli eşya bulundurmamasını önerdi.