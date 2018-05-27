Ünlü oyuncu Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Oyuncu Arda Öziri bu sabah geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Öziri, Diriliş Ertuğrul'da Emir Sadettin Köpek’in saraydaki has adamı Göktuğ karakterini canlandırıyordu.

Ünlü oyuncu Arda Öziri Sabaha karşı Ümraniye Tem otoyolunda geçirdiği motosiklet kazası sonucu Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öziri, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oyuncunun cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Arda Öziri, Diriliş Ertuğrul'da Emir Sadettin Köpek’in saraydaki has adamı Göktuğ karakterini canlandırıyordu.

ARDA ÖZİRİ'NİN ARKADAŞI SON ANLARINI ANLATTI

Arda Öziri'nin yakın arkadaşı Cengiz Çolak, oyuncunun son anlarını anlattı: Akşam Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için bana geldi. Keyifli bir akşam geçirdik, bol bol güldük. "Bu saatte gitme, kal" dedim ama Saat 03.00 gibi çıktı. TEM'de kaza geçirmiş. Çok üzgünüm, çok yakın bir arkadaşımı kaybettim" dedi.

ARDA ÖZİRİ KİMDİR ?

14 Eylül 1978 yılında dünyaya gelen Arda Öziri sinema ve dizi oyunculuğuna devam etmektedir. 9 Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur, Anemi Grubundada vokalistlik yapmaktadır. Aşkın Bedeli dizisinde Poyraz Haznedar karakterini canlandıran Arda Öziri aslen İzmir doğumludur.

Oynadığı diziler:

Diriliş Ertuğrul - Göktuğ (2016-2017)

Aşkın Bedeli - Poyraz (2013-2015)

İnsan Aldandı - Güven (2009)

Son İstasyon - Burak (2010)

Farklı Desenler - Komiser Aziz (2011-2012)*

Farklı Boyut (2009)

Akasya Durağı - Başkomiser Yardımcısı Tolga(2010-2011)

Cemile - Kaan (2006)

Dolunay - Erdem (2005)

Kandil (2005)



Memleket Hikayeleri - Irmağın Aldığı Gelin (2005)Büyük Umutlar - Özgür (2004)Ah Be İstanbul (2004)Kampüsistan - Yiğit (2003)Estağfurullah Yokuşu (2003)Asmalı Konak - Haluk (2002)Kınalı Kar (2002)Yedi Numara (2000)Dadı (2000)Ruhsar (1997)