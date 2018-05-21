Ünlü Organizatöre Anlamlı Ödül...

ÜNLÜ ORGANİZATÖRE ANLAMLI ÖDÜL!

ORGANİZATÖR ENGİN TAŞKIRAN’A ANLAMLI ÖDÜL! Ünlü organizatör ve menajer Engin Taşkıran, 3. Empati Ödülleri Farkındalık Gecesi’nde ödüle layık görüldü…

Geçtiğimiz gecede İstanbul Sarıyer’deki Fuat Paşa Yalısı’nda otizm ve down sendromlu özel çocuklar için farkındalık yaratmak amacıyla 3’ncüsü düzenlenen “Empati Ödülleri” töreninde ünlü organizatör Engin Taşkıran da ödüllendirildi. Bugüne kadar düzenlediği konser organizasyonların yanı sıra, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiren menajer ve organizatör Engin Taşkıran, ödülünü oğlu Eralp Taşkıran ile birlikte aldı

HABER METİN DURMAZ/FİLİZ KOÇ