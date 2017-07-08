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08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:34

ÜNLÜ HABER SUNUCUSU ARKADAŞINI VURDU!

ÜNLÜ HABER SUNUCUSU ARKADAŞINI VURDU!
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Flash TV’nin sunucusu Gökhan Taşkın arkadaşını vurdu

Flash TV'nin ünlü haber sunucusu Gökhan Taşkın, Beyoğlu'nda sabaha karşı eğlence çıkışı arkadaşını topuğundan silahla vurdu



İstanbul'da Flash TV sunucusu Gökhan Taşkın Beyoğlu'nda arkadaşını topuğuna vurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyette ifade veren Taşkın, olayın "kaza" olduğunu söyledi. Arkadaşının şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakılan ünlü sunucu, "Arkadaşım belimden silahımı almaya çalışırken patladı" dedi.


Olay, Beyoğlu’nda meydana geldi. İddiaya göre, Flash TV haber sunucusu Gökhan Taşkın akşam saatlerinde arkadaşı Fırat Karadayı ile bir eğlence merkezine gitti. İkili bir süre sohbet ettikten sonra çıktı. İkili sokakta yürüdüğü sırada Gökhan Taşkın, arkadaşını kazayla topuğuna vurdu. Olayın ardından Karadayı hastaneye kaldırıldı. Taşkın ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan, ünlü sunucuya ait silaha da el konuldu. Emniyette hakkında işlem yapılan Karadayı arkadaşının şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı. Taşkın’ın ifadesinde olayın kaza olduğunu belirttiği öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Gökhan Taşkın “Ben gittim ifademi verdim. Arkadaşım benim silahımı belimden almaya çalıştı. Bu sırada silah patladı. İfademi verdikten sonra işimin başına döndüm. Kazayla yaşandı” dedi.


 
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