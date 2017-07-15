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15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:49

Ünlü Futbolcu Gözaltına Alındı

Ünlü Futbolcu Gözaltına Alındı
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Ünlü Futbolcu Gözaltına Alındı

Futbolcu Bekir İrtegün'ün havalimanında Bylock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi.

Sürpriz bir şekilde Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Bekir İrtegün hakkında ortaya şok bir iddia atıldı. Deneyimli savunmacının havaalanında yurtdışına çıkışı sırasında Bylock kullancısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı iddia edildi.

Konuyla ilgili ATV Haber muhabiri Emrullah Erdinç'in sosyal medya paylaşımı şöyle;


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