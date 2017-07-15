Ünlü Futbolcu Gözaltına Alındı



Sürpriz bir şekilde Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Bekir İrtegün hakkında ortaya şok bir iddia atıldı. Deneyimli savunmacının havaalanında yurtdışına çıkışı sırasında Bylock kullancısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı iddia edildi.Konuyla ilgili ATV Haber muhabiri Emrullah Erdinç'in sosyal medya paylaşımı şöyle;