Üniversiteyi Sarsan Taciz Skandalı!

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nde 16 kız öğrencinin, öğretim görevlisi A.N.Ö.'nün (50) kendilerini sözlü ve elle taciz ettiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.



Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanan raporu inceleyen Danıştay, yeterli delil bulunduğu gerekçe göstererek, öğretim görevlisi A.N.Ö.'nün yargılanması için dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.



DANIŞTAY: YETERLİ DELİL VAR



Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı olarak eğitim veren Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nde okuyan 16 kız öğrenci, öğretim görevlisi A.N.Ö'nün kendilerini sözle ve elle taciz ettiği öne sürerek, geçen yıl Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'ne başvurdu. Rektörlük iddialar üzerine olayla ilgili idari soruşturma başlattı. Rektörlük tarafından atanan muhakkikin hazırladığı raporu inceleyen Danıştay 1'inci Dairesi, tacize ilişkin somut ve yeterli delil bulunduğunu gerekçesiyle A.N.Ö.'nün ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına karar vererek dosyayı Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.



ÖNÜMÜZDEKİ AY YARGILAMA BAŞLAYACAK



Bekar olduğu öğrenilen ve Edincik Mahallesi'nde oturan A.N.Ö.'nün Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına önümüzdeki ay başlayacağı bildirildi.

Son Güncelleme: 10.12.2014 10:28