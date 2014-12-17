Üniversiteli Gençlerin Feci Ölümü!

Olayın demiryolunu çevreleyen tel örgülerin içerisinde olması ve ADARAY'ın makinistinin "Karanlıkta aniden demiryoluna fırladılar" diye ifade vermesi olayın kazadan çok gençlerin intihar etmiş olabileceği ihtimalini arttırdı.



Olay, bu aksam saat 19.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Donatım mevkiinde meydana geldi. Adapazarı şehir içerisinde toplu ulaşımda çalışan makinist Şaban Alemdar idaresindeki hafif raylı araç ADARAY, Arifiye- Adapazarı seferini yaparken, Mithatpaşa mahallesinde iki kişiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 19 yaşındaki Kütahya Simavlı Zeynep Kılıç olay anında, arkadaşı 20 yaşındaki Siirt Eruh ilçesi nufüsüne kayıtlı Tekin Dündar ise olay yerine gelen sağlık görevlisinin dakikalarca kalp masajı yapmasına rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdiler.



Kazada her ikisi de Sakarya Üniversiteli Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri oldukları belirlenen gençlere ait ders notları da etrafa dağıldı. Yapılan ilk incelemede olayın tel örgülerle çevrili demiryolunun içerisinde olduğu ve gençlerin demiryolunda yürüdükleri belirlendi. Kazayı ADARAY'ın kameralarının inceleneceği belirtilirken çevrede bulunan kamera kayıtlarında da gençlerin demiryolunda yürüdükleri ortaya çıktı.

