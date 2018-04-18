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ÜNİVERSİTE SINAVLARI TARİHİ DEĞİŞTİ

Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 24 Haziran'da yapılacağı açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenleneceğini duyurdu.YÖK'ten yapılan açıklamada, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihinin YKS'nin yapılacağı tarihle aynı güne denk geldiği hatırlatıldı

ÜNİVERSİTE SINAVLARI TARİHİ DEĞİŞTİ

Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 24 Haziran'da yapılacağı açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenleneceğini duyurdu.YÖK'ten yapılan açıklamada, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihinin YKS'nin yapılacağı tarihle aynı güne denk geldiği hatırlatıldı

18 Nisan 2018 Çarşamba 19:12
ÜNİVERSİTE SINAVLARI TARİHİ DEĞİŞTİ
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Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 24 Haziran'da yapılacağı açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenleneceğini duyurdu.

YÖK'ten yapılan açıklamada, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihinin YKS'nin yapılacağı tarihle aynı güne denk geldiği hatırlatıldı.

Bunun üzerine YKS'nin 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesine karar verildiği bildirildi.

Bu kapsamda, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.
 

Son Güncelleme: 18.04.2018 22:39
Anahtar Kelimeler:
ÜNİVERSİTESınavGünleriDeğişti
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