ÜNİVERSİTE SINAVLARI TARİHİ DEĞİŞTİ



Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 24 Haziran'da yapılacağı açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenleneceğini duyurdu.



YÖK'ten yapılan açıklamada, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihinin YKS'nin yapılacağı tarihle aynı güne denk geldiği hatırlatıldı.



Bunun üzerine YKS'nin 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesine karar verildiği bildirildi.



Bu kapsamda, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

