Üniversite adaylarının tercih süresi bitiyor

Çavuşoğlu: "dünyada Ekonomi Olsun, Güvenlik Olsun Şoklar Hep Yaşanacaktır Ama Bu Şoklar Ülkeleri Daha Da 'dayanıklı' Hale Getirmelidir. Türkiye Cumhuriyeti, İşte Böylesine Dayanıklı Bir Devlettir"