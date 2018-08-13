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Üniversite adaylarının tercih süresi bitiyor

Üniversite adaylarının 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemleri yarın saat 23.59'da tamamlanacak.

Üniversite adaylarının tercih süresi bitiyor

Üniversite adaylarının 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemleri yarın saat 23.59'da tamamlanacak.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:34
Üniversite adaylarının tercih süresi bitiyor

Üniversite adaylarının 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemleri yarın saat 23.59'da tamamlanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden, 7 Ağustos'ta başlayan 2018-YKS tercih işlemlerinin yarın saat 23.59'da sona ereceği ve sürenin uzatılmayacağı uyarısında bulunuldu.

Adaylar, yükseköğretim programları tercihlerini elektronik ortamda, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak.

ÖSYM sistemine yükseköğretim programları tercihlerini kaydeden adaylar da belirtilen süre içinde değişiklikte bulunabilecek.  

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