Üniversite adaylarının tercih süresi bitiyor

Üniversite adaylarının 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemleri yarın saat 23.59'da tamamlanacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden, 7 Ağustos'ta başlayan 2018-YKS tercih işlemlerinin yarın saat 23.59'da sona ereceği ve sürenin uzatılmayacağı uyarısında bulunuldu.
Adaylar, yükseköğretim programları tercihlerini elektronik ortamda, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak.
ÖSYM sistemine yükseköğretim programları tercihlerini kaydeden adaylar da belirtilen süre içinde değişiklikte bulunabilecek.