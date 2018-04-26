Ülkücüler uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor...

Marmara bölgesinde gençlerimizin üst üste uyuşturucu maddeler yüzünden vefat etmeleri nedeniyle. Körfez ve Türkiye genelinde tanınan isimler olarak bilinen İsmail Sedat KALAYCI ve Emin MARAZ ailelerden gelen yardim çığlıklarına sessiz kalmadi.

Başarılı bir şekilde uyuşturucuya vermiş oldukları mücadeleyi sürdürüp Körfez ve Marmara bölgesi içerisindeki bir çoğu semtlerde Emniyetinde vermiş olduğu destekle bir sürü illet temizlenmiş olmaktadır. Genellikle ailelerin ve büyüklerin sevgisini kazanan gençler. Türk gençlerini uyuşturucuya esir etmeyeceklerini ve mücadelelerinin ilelebet süreceğine bütün kamu oyuna duyurmuslardir. Kamu birimleri tarafından ve aileler tarafından bu kararlı ve azimli mucadeleri takdir edilmektedir.

Özel Haber Metin Durmaz/İstanbul