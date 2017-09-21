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21 Eylül 2017 Perşembe 13:36

Ukü Hukuk Fakültesi Son Sınıf Öğrencisi, Solucan Gübresi Üretiyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Davut Kurul, solucan gübresi üretimiyle girişimci oldu.

Ukü Hukuk Fakültesi Son Sınıf Öğrencisi, Solucan Gübresi Üretiyor
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DAVUT KURUL ADLI GENÇ ÇEVRESİNDEKİLERİN "SOLUCAN NE Kİ GÜBRESİ NE OLSUN", "MİDE BULANDIRICI İŞ" SÖZLERİNE ALDIRMADAN MEMLEKETİ KIZILTEPE'DE SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİMİ YAPIYOR

KURUL, 50 BİN SOLUCANLA BAŞLADIĞI ORGANİK GÜBRE ÜRETİMİNDE 6 AYLIK SÜRE İÇİNDE 2 MİLYON SOLUCANA ULAŞTI

Mardin, 21 Eylül 17 (.): Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Davut Kurul, solucan gübresi üretimiyle girişimci oldu.

Kızıltepe ilçesinde yaşayan Kurul, çevresindekilerin "solucan ne ki gübresi ne olsun", "mide bulandırıcı iş" sözlerine aldırmadan başladığı solucan gübre üretimi işini büyüttü. Önce kendi tarlaları için evlerinin altındaki depoda oluşturduğu tesiste, yaklaşık 1 yıl önce solucan gübresi üretmeye başlayan Kurul, işini büyüterek, 50 bin olan solucan sayısını yaklaşık 2 milyona çıkardı.

Aylık 5 ton gübre üretimi gerçekleştiren Kurul, talebe göre üretim miktarını artırmak istiyor.

Kurul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artan hastalıklar üzerine bir araştırma yaptığını, kimyasal gübreden kaynaklanan hastalıkların son zamanlarda arttığını belirlediğini ifade ederek, organik gübrenin toprak, bitki ve insana olumlu katkılarının olduğunu söyledi.

Toprağı çok sevdiğini, toprağın yeniden eski haline gelmesi için çalıştığını dile getiren Kurul, kimyasal gübrelerden dolayı toprağın bugün komada olduğunu, organik gübrenin toprağa enjekte edilerek, canlandırılması gerektiğini aktardı.

Organik gübre ile tanışan çiftçilerin yakın zamanda tamamen kimyasal gübreyi bırakacaklarını ifade eden Kurul, gübrenin verimliliği yüzde 40 ile yüzde 70 oranında artırdığını üründe de 15-20 gün daha erken hasat alınabildiğini belirtti.

Organik gübrenin toprağa olan faydasını herkese anlattığını, çiftçilerin de organik gübre üretebileceğini kaydeden Kurul, şöyle dedi:

"Bir hukuk öğrencisi olarak üretim kararı verdiğimde çevrem olumsuz tepki verdi. Çünkü bu bölgemizde olmayan bir üretim. 'Solucan ne ki gübresi ne olsun' ve 'mide bulandırıcı bir iş' diyenler oldu. Olumsuz şekilde eleştirenler şimdi gelip işi daha da büyütmeyi bana teklif ediyorlar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın organik gübre ile ilgili açıklamalarının kendisini daha motive ettiğini belirten Kurul, "Bununla ilgili devletimizin çok büyük destekleri var. 15 Ekim'de Rizeliler çaylarını tamamen organik gübre ile üretecek" dedi.

(AA/ID/GÜL)

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