Ufak Tefek Cinayetler'e sosyal medyada büyük tepki

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Ufak Tefek Cinayetler, dün yayınlanan bölümünde büyük bir skandala imza attı.

Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen Ufak Tefek Cinayetler, dizisi ilerleyen bölümlerde izleyicisinden gelen tepkilerle adından söz ettiriyor.



Senaryodaki saçmalıkları ve dizinin ilerlememesinden rahatsız olduğunu her bölüm sonrası dile getiren dizi izleyicileri, sosyal medyada eleştirilerini ortaya koyuyor.



Dizinin dün yayınlanan bölümünde ise; büyük bir skandala imza atıldı.



Dizideki Taylan ve Mehmet karakterinin, evde çalışan hizmetçiyi göz hapsine alıp, sarf ettiği sözlere izleyicilerden büyük tepki geldi.



Diyaloglarda, kadından sahip olunacak bir eşya gibi bahsedilmesine izleyicilerden ağır yorumlar geldi.



İşte o tepkilerden bazıları:























