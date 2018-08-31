UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimi ile gruplar belli oldu! İşte rakiplerimiz

UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı Monaco'da yaşandı. Temsilcilerimizden Beşiktaş'ın birinci, Fenerbahçe'nin ikinci ve Akhisarspor'un dördüncü torbadan katıldı. İşte rakiplerimiz!

UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimi heyecanı yaşandı. Monaco’da gerçekleştirilen kurada üç temsilcimizle yer aldık. Beşiktaş kuraya birinci torbadan, Fenerbahçe ikinci torbadan ve geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor ise dördüncü torbadan katıldı.

A GRUBU: Bayer Leverkusen, Ludogorets, FC Zurich, AEK Larnaca

B GRUBU: FC Salzburg, Celtic, RB Leipzig, Rosenborg

C GRUBU: Zenit, Kopenhag, Bordeaux, Slavia Prag

D GRUBU: Anderlecht, Fenerbahçe, Dinamo Zagreb, Spartak Trnava

E GRUBU: Arsenal, Sporting, Qarabag, Vorskla

F GRUBU: Olympiakos, AC Milan, Real Betis, Dudelange

G GRUBU: Villarreal, Rapid Wien, Spartak Moskova, Rangers

H GRUBU: Lazio, Olympique Marsilya, Eintracht Frankfurt, Apollon Limasol

I GRUBU: Beşiktaş, Genk, Malmö, Sarpsborg

J GRUBU: Sevilla, Krasnodar, Standard Liege, Akhisarspor

K GRUBU: Dinamo Kiev, Astana, Rennes, Jablonec

L GRUBU: Chelsea, PAOK, BATE Borisov, Vidi

RAKİPLERİMİZİ TANIYALIM

Spartak Trnava:

Slovakya takımı olan Spartak Trnava, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne Slovakya ligi şampiyonu olarak katıldı. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sırbistan takımı Kızılyıldız’a 1-1 ve 2-1’lik skorlarla elenerek yoluna Avrupa Ligi’nde devam ediyor. Teknik direktör Juraj Jarábek yönetimindeki Slovak takım maçlarını 18.448 kişilik Antona Malatinského Stadı’nda oynuyor.

Piyasa değeri 6. 33 milyon Euro olan Spartak Trnava en büyük başarısını ise 1969 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası’nda yarı final oynayarak gerçekleştirdi. Geçmişte Çekoslovakya Ligi’nde yer alan Spartak Trnava o dönemlerde 5 şampiyonluğu (1968, 1969, 1971, 1972, 1973) bulunurken Slovakya’da ilk şampiyonluğu geçtiğimiz sezon elde etti. Sosyal medya aktif olarak yer almayan kulübün sadece 417 takipçisinin olması dikkat çekiyor. Kulübün en golcü isimleri olarak geçtiğimiz sezon 22 gol 6 asistle oynaya Marvin Ego ve 22 gol 5 asistle oynayan Erik Jirka yer alıyor.

Anderlecht:

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi D Grubu'nda eşleştiği Belçika temsilcisi Anderlecht'in Avrupa kupalarında önemli başarıları bulunuyor.

Özellikle 1970 ve 80'li yıllarda Avrupa kupalarında etkili olan Belçika ekibi, ikişer kez Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Süper Kupa'da şampiyonluk yaşadı. Bir defa da UEFA Kupası'nı kaldıran mor-beyazlı takım, Belçika Ligi'nde 34, Belçika Kupası'nda 9, Belçika Süper Kupası'nda ise 13 kez gülen taraf oldu.

Son dönemde önemli bir başarısı olmayan Anderlecht, şu anda UEFA kulüp sıralamasında 30. basamakta yer alıyor.

Dinamo Zagreb:

UEFA Avrupa Ligi’ne Hırvatistan şampiyonu ünvanı ile katıla Dinamo Zagreb, oynadığı 36 maçta 22 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etmeyi başardı. 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 4. Ön Eleme Turu'nda Skenderbeu'ya elenen Zagreb, bu sonuçla gruplara katılma şansını da kaybetti.

Zagreb ekibi’nde geçen sezon en golcü isim 15 golle en golcü ismi olan Soudani olmuştu. Fakat Soudani bu transfer döneminde Nottingham Forest'e transfer oldu.. Hırvat temsilcisinde Mario Gavranovic, şu ana kadar oynadığı 10 maçta 3 gol kaydetti. Hırvat teknik adam Nenad Bjelica’nın başında bulunduğu Dinamo Zagreb, iç saha karşılaşmalarını 35 bin 123 kapasiteli Maksimir Stadyumu’nda oynuyor.

İşte torbalar:

1. TORBA: Sevilla, Arsenal, Chelsea, Zenit, Bayer Leverkusen, Dynamo Kyiv, Beşiktaş, Salzburg, Olympiacos, Villarreal, Anderlecht, Lazio

2. TORBA: Sporting CP, Ludogorets, Kobenhavn, Marseille, Celtic, PAOK, AC Milan, Genk, Fenerbahçe, Krasnodar, Astana, Rapid Wien

3. TORBA: Real Betis, BATE Borisov, Qarabağ, Dinamo Zagreb, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Malmö, Spartak Moskova, Standard Liege, Zürich, Bordeaux, Rennes

4. TORBA: Apollon, Rosenborg, Vorskla Poltava, Slavia Praha, Akhisarspor, Jablonec, AEK Larnaca, Vidi, Rangers, Dudelange, Spartak Trnava, Sarpsborg

Kurada ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde geride kalan sezonun en değerli oyuncusuna da ödül verildi. Adaylar; Dimitri Payet, Diego Godin ve Antoine Griezmann olarak belirlenirken kazanan Atletico Madrid’in yıldızı Antoine Griezmann oldu. İki numaralı kupada Sevilla, Arsenal, Chelsea, Milan, RB Leipzig, Lazio gibi Avrupa’nın güçlü ekipleri yer aldı.