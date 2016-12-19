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19 Aralık 2016 Pazartesi 06:34

Uçak, Rahatsızlanan Yolcu İçin İstanbul'a İndi

EasyJet Havayolları'nın Baf-Manchester seferini yapan tarifeli uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Uçak, Rahatsızlanan Yolcu İçin İstanbul'a İndi
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GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ'NİN BAF HAVALİMANI'NDAN MANCHESTER'A GİTMEK ÜZERE HAVALANAN EASYJET UÇAĞI, RAHATSIZLANAN YOLCU NEDENİYLE ATATÜRK HAVALİMANI'NA ACİL İNİŞ YAPTI

EasyJet Havayolları'nın Baf-Manchester seferini yapan tarifeli uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Baf Havalimanı'ndan İngiltere'nin Manchester şehrine gitmek üzere havalanan EasyJet'in tarifeli uçağında bir yolcu, Türk hava sahasında bulunulduğu sırada rahatsızlandı.

Kaptan pilot, kule ile irtibata geçerek Atatürk Havalimanı'na acil iniş için izin istedi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak, akşam saatlerinde İstanbul'a sorunsuz indi.

Sağlık ekipleri, uçakta rahatsızlanan yolcuya müdahale etti. Tansiyon düşüklüğü yaşadığı öğrenilen yolcunun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Uçak, daha sonra yolcularıyla Manchester'a hareket etti.


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UçakRahatsızlanan Yolcu
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