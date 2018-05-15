Üç partiden Gazze için ortak bildiri

Meclis'te AK Parti, CHP ve MHP'nin ortak imzasıyla bildiri yayımlandı.

Gazze'deki İsrail katliamının kınandığı bildiride, 'Üç parti grubu olarak mazlum Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağımızı, zulme karşı adalete, haksızlığa karşı hakka-hukuka destek vereceğimizi ilan ediyoruz' denildi. HDP ayrı bildiri yayımlayacak.



Meclis'te Kudüs için düzenlenen özel oturumda üç parti İsrail katliamına karşı ortak bildiri yayımladı.



AK Parti, CHP ve MHP'nin ortak imzasıyla yayımlanan bildiride'deki İsrail katliamının kınandığı belirtildi.Bildiride, 'Üç parti grubu olarakFilistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağımızı, zulme karşı adalete, haksızlığa karşı hakka-hukuka destek vereceğimizi ilan ediyoruz' ifadelerine yer verildi.