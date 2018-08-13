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Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

TSK, 7 Ağustos’ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen dört teröristten birinin Terör Arananlar Turuncu Liste’de yer alan Vehbi Taş olduğunu açıkladı.

Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

TSK, 7 Ağustos’ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen dört teröristten birinin Terör Arananlar Turuncu Liste’de yer alan Vehbi Taş olduğunu açıkladı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:46
Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

TSK, 7 Ağustos’ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen dört teröristten birinin Terör Arananlar Turuncu Liste’de yer alan Vehbi Taş olduğunu açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter'daki paylaşımında, Şırnak'ta 7 Ağustos'ta hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen dört teröristten birinin, bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlularından ve terörden arananlar listesinde "turuncu" kategoride bulunan "Serkeft Şiyar" kod adlı Vehbi Taş olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

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