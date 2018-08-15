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Turuncu listedeki iki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 14 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen iki teröristin, aranan teröristler listesinde turuncu kategoride yer alan Ömer Duran ve Pınar Yıldırım olduğu tespit edildi.

Turuncu listedeki iki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 14 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen iki teröristin, aranan teröristler listesinde turuncu kategoride yer alan Ömer Duran ve Pınar Yıldırım olduğu tespit edildi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:35
Turuncu listedeki iki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 14 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen iki teröristin, aranan teröristler listesinde turuncu kategoride yer alan Ömer Duran ve Pınar Yıldırım olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından, dün Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda, aranan teröristler listesi turuncu kategoride bulunan sözde "Dersim Saha ÖSB/YPS" sorumlusu "Rezzan Mardin" kod adlı Ömer Duran ile sözde "Batı Cephe YJA STAR" sorumlusu "Jindar" kod adlı Pınar Yıldırım'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İç güvenlik operasyonları çerçevesinde dün Tunceli'de 5  terörist etkisiz hale getirilmişti.

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