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TÜRSAB'dan turizm açıklaması

Türkiye Seyahat Acenteları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turizm hareketinde geçen seneye göre yüzde 30 artış var. 32 milyar dolar döviz girdisi bekliyoruz." dedi.

TÜRSAB'dan turizm açıklaması

Türkiye Seyahat Acenteları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turizm hareketinde geçen seneye göre yüzde 30 artış var. 32 milyar dolar döviz girdisi bekliyoruz." dedi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:41
TÜRSAB'dan turizm açıklaması

Türkiye Seyahat Acenteları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turizm hareketinde geçen seneye göre yüzde 30 artış var. 32 milyar dolar döviz girdisi bekliyoruz." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, beklenen turist ve dolar girdisine ait rakamları paylaştı. 

Bağlıkaya'nın açıklamasından satır başlkarı şöyle:

"Turizm hareketinde geçen seneye göre yüzde 30 artış var. 32 milyar dolar döviz girdisi bekliyoruz."

"40 milyon turist hedefini 2017'den beri telaffuz ediyoruz, negatif bir şey olmazsa 40 milyon turist hedefi yakalanacaktır."

"Cari açığın finansmanına en büyük katkıyı veren sektörlerden biri turizmdir. Bu yıl turizmin katkısı yüzde 50 olacaktır."

"100 milyon turist, 100 milyar dolar gelir' hedefini önümüze koymalıyız. Türkiye bunu yapabilecek potansiyele sahip."

TÜRSAB'dan ekonomi mesajı

Öte yandan TÜRSAB'dan yapılan duyuruda, "Türkiye, halkıyla ve hakkıyla yürümeye, yükselmeye devam edecektir. Gün seferberlik günüdür. Gün yüreğini ortaya koyma günüdür. Gün 'varım' deme günüdür. Ekmeğini, suyunu, sahip olduğu her şeyi bu topraklara ve bu millete borçlu olanların 'buradayım' deme günüdür. İstiklal ve istikbal günüdür. Varız, buradayız, hazırız." denildi. 

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