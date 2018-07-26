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Türkler Ve Rumlar Birlikte Dua Etti

Gökçeada ilçesinde yaşayan Türkler ve Rumlar, yangın felaketinde hayatını kaybedenleri anmak için bir araya gelerek dua etti.

Türkler Ve Rumlar Birlikte Dua Etti

Gökçeada ilçesinde yaşayan Türkler ve Rumlar, yangın felaketinde hayatını kaybedenleri anmak için bir araya gelerek dua etti.

26 Temmuz 2018 Perşembe 10:17
Türkler Ve Rumlar Birlikte Dua Etti

Gökçeada ilçesinde yaşayan Türkler ve Rumlar, yangın felaketinde hayatını kaybedenleri anmak için bir araya gelerek dua etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma törenine, adada yaşayan Türk ve Rum vatandaşlar katıldı.

Türkçe, Yunanca ve İngilizce dillerinde "Acınızı paylaşıyoruz." yazılı dövizler taşıyan vatandaşlar, yangında ölenler için saygı duruşunda bulundu, ardından dua etti.

Gökçeada merkezindeki kilisenin bahçesine yaktıkları mumları bırakan Rum kökenli vatandaşların burada dua etmesinden sonra anma töreni sona erdi.

 


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Son Güncelleme: 26.07.2018 13:20
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