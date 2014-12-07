Türkiye'ye Seyahat Engeli!

Hükümet vatandaşlarının terör örgütü IŞİD’e katılmasını engellemek için Türkiye’ye seyahat kısıtlaması getirdi. Kararın gerekçesi ise Mısır vatandaşlarının cihat için Türkiye üzerinden Suriye’ye geçmesi. AP haber ajansı tarafından geçilen bilgiye göre bunu önlemek adına Mısır yönetimi 18-40 yaş arasındaki Mısırlıları Türkiye’ye gitmeden önce soruşturmadan geçirecek. Söz konusu karar uygulamaya geçtiği 24 saat içinde 200’den fazla Mısırlının Türkiye’ye geçişi yasaklandı.

Son Güncelleme: 07.12.2014 13:33