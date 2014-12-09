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Türkiye'nin Yerli Otomobil Çalışmaları İyi Gidiyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, elektrikli seri hibrit otomobil modeline yoğunlaştıklarını ve menzili arttırılmış araçlarla ilgili mükemmeliyet merkezi hazırladıklarını belirterek, "Dizayn ve mühendislik departmanı ile seri üretim için özel sektör kuruluşu ya da konsorsiyumu kurulma aşamasında. Çok ümitliyim son derece iyi gidiyor, Türkiye'nin sınıf atlayacağı çalışma yürüyor" dedi.

Türkiye'nin Yerli Otomobil Çalışmaları İyi Gidiyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, elektrikli seri hibrit otomobil modeline yoğunlaştıklarını ve menzili arttırılmış araçlarla ilgili mükemmeliyet merkezi hazırladıklarını belirterek, "Dizayn ve mühendislik departmanı ile seri üretim için özel sektör kuruluşu ya da konsorsiyumu kurulma aşamasında. Çok ümitliyim son derece iyi gidiyor, Türkiye'nin sınıf atlayacağı çalışma yürüyor" dedi.

09 Aralık 2014 Salı 15:32
Türkiye'nin Yerli Otomobil Çalışmaları İyi Gidiyor
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TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, NTV'de katıldığı programda soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerli Otomobil konusuna değinen Işık, şunları söyledi:

"Yerli otomobilde Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız başta olmak üzere çok kararlıyız. Bir devlet fabrikası kurmayacağız, özel sektör yapacak. Otomobil sektörü, dünyada inanılmaz rekabetin olduğu bir alan. Burada marka çıkarmak kolay değil, devlet desteği gerekiyor. Elektrikli seri hibrit otomobil modeline yoğunlaştık, TÜBİTAK'ta menzili arttırılmış araçlarla ilgili mükemmeliyet merkezi hazırlanıyor. Kalkınma Bakanlığı destekliyor. Dizayn ve mühendislik departmanı ve seri üretim için özel sektör kuruluşu ya da konsorsiyumu kurulma aşamasında. Yol haritamız, somut bazı çalışmalar var. Örneğin özel sektörde bir firma 'yaparım' diyor, gelin 'konuşalım' diyoruz. Çok ümitliyim son derece iyi gidiyor, Türkiye'nin sınıf atlayacağı çalışma yürüyor."


Ar-Ge'ye 55 milyon lira

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı ekonomide dönüşüm programlarının kararlılıkla yürütüldüğünün altını çizen Işık, 9 programdaki 417 eylem planının 77'sinin bakanlığının sorumluluğunda bulunduğunu kaydetti. Işık, fikirden ürüne her alanda girişimciyi desteklediklerine işaret etti. Işık, 55 milyon liralık Ar-Ge bütçesinin kullanılması için de çağrıda bulundu. Fikri olana 100 bin lira ile başlayan desteklerin 75 bin lira, ürün ortaya çıkınca 10 milyon liraya kadar da katkı sağlandığına dikkati çeken Işık, 550 proje hedeflediklerini ancak sadece 284 programın desteğe hak kazandığını ifade etti.
 

Son Güncelleme: 09.12.2014 15:34
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs ManşetYerli Otomobil
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