Türkiye'nin Yeni Hedefi: Milli Savaş Uçağı





Savunma sanayi alanında önemli projelerin hayata geçirildiği Türkiye'de, 2023 hedefleri kapsamında silahlı kuvvetlerin temel ihtiyaçlarının tamamının ülke sınırları içinde üretilmesi hedefleniyor.



Bu kapsamda, kendi milli tankını, gemisini, helikopterini, eğitim uçağını, füzesini ve piyade tüfeği gibi temel silahları üretmeyi başaran Türkiye'de yeni hedef savaş uçağı.



TC Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, savunma sanayi yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirterek, bu sayede Türk ordusunun daha fazla güçlendiğini söyledi.



Türk ordusunun, şu anda dünyanın en büyük 10 ordusu arasında yer aldığına dikkati çeken Yılmaz, "Şimdi silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacının yüzde 55'ini karşılıyoruz. 2023'e geldiğimizde silahlı kuvvetlerimizin temel ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda projelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.



Yılmaz, karada, denizde ve havada kendi araçlarını kullanan bir ordu hedeflediklerini, bu kapsamda da savaş uçağına ihtiyaç duyulduğunu bildirerek, şunları kaydetti:



"Kendi gemimizi yapıyoruz, kara araçlarımızın hepsini yapıyoruz. Tank da buna dahildir. Milli helikopterimizi ve eğitimi uçağımızı da yapıyoruz. Kafamızda planladığımız başka bir şey de savaş uçağı yapmak. Savaş uçağını da yaptığımız zaman karada, denizde ve havada silahlı kuvvetlerimizin savunma silahlarını Türkiye'de üretmiş olacağız. İşte bizim ana hedefimiz bu. Bunları yaptığımız zaman tam bağımsız ve tam güçlü olacağız inşallah. Eğer savunma sanayiniz yoksa tam bağımsızlıktan söz etmemiz mümkün olmaz. Biz de bu amaçla savunma sanayisi yatırımlarını sürdürüyoruz."

Son Güncelleme: 16.12.2014 13:17