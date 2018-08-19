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Türkiye’nin özgün helikopteri gökyüzüyle buluşmaya gün sayıyor

Türkiye'deki genel maksat helikopter ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen T625 Genel Maksat Helikopteri, yoğun sistem ve yer testlerinin ardından gökyüzüyle buluşacak.

Türkiye’nin özgün helikopteri gökyüzüyle buluşmaya gün sayıyor

Türkiye'deki genel maksat helikopter ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen T625 Genel Maksat Helikopteri, yoğun sistem ve yer testlerinin ardından gökyüzüyle buluşacak.

19 Ağustos 2018 Pazar 12:10
Türkiye’nin özgün helikopteri gökyüzüyle buluşmaya gün sayıyor

Türkiye'deki genel maksat helikopter ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen T625 Genel Maksat Helikopteri, yoğun sistem ve yer testlerinin ardından gökyüzüyle buluşacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen Özgün Helikopter Programı'nda bir süredir devam eden tasarım ve üretim faaliyetlerinde önemli bir aşamaya gelindi.

Helikopter prototiplerinden ilki, üretimin tamamlanmasının ardından yer ve uçuş testlerinin yapılacağı tesislere intikal etti. Burada prototip üzerinde yapılacak yoğun sistem ve yer testleri sonrasında uçuş testlerinin başlatılması öngörülüyor.

T625 Genel Maksat Helikopteri'nin gövde, güç aktarma organları, rotor sistemi, iniş takımı ve otopilot gibi sistemlerinin tamamı TUSAŞ'ın imzasını taşıyor. Ayrıca helikopterin aviyonik sistemleri de milli ve yerli olarak tasarlanıp üretildi.

Bu nitelikleriyle T625, alanında Türkiye'nin teknolojik katma değerinin en yüksek olduğu ürünlerin başında geliyor.

Atak'tan kazanılan bilgi ve tecrübeyle geliştirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumların, genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması hedefiyle yürütülen Özgün Helikopter Programı, 15 Haziran 2010'da toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararıyla başlatıldı.

Program için 26 Eylül 2013'te TUSAŞ'la sözleşme imzalandı.

T625 helikopteri, en zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin şekilde faaliyet gösterebilecek.

Atak Programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak başlanılan Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştirildi.

Geniş görev yelpazesi

Helikopter, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek.

Helikopter 2 mürettebat, 12 yolcu kapasitesine sahip bulunuyor.

Helikopterin Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sertifiye edilmesiyle ilgili çalışmalar programla birlikte sürdürülüyor.

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